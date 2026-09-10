В столице Югры стартовал V этап состязаний «Герои нашего времени» для ветеранов СВО
Торжественный старт V этапа комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов специальной военной операции «Герои нашего времени» дан сегодня в Ханты-Мансийске.
Состязания, посвящённые памяти гвардии лейтенанта ВС РФ Владислава Сафина, пройдут в окружной столице с 9 по 12 сентября. Они проводятся в рамках государственной программы «Спорт России» и направлены на вовлечение ветеранов СВО в адаптивную физическую культуру и спорт, поддержку, восстановление и укрепление командного духа.
В очередном этапе примут участие более 30 ветеранов специальной военной операции из Когалыма, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Югорска, Белоярского, Советского и Сургутского районов.
На церемонии открытия, которая состоялась в Национальном центре «Россия» участников и гостей приветствовала заместитель губернатора Югры Елена Майер. Она напомнила, что проект способствует единению бойцов, еще вчера с достоинством защищавших свою страну на поле боя, а сегодня возвращающихся к мирной жизни.
«И благодаря спорту, активной жизненной позиции, здоровому образу жизни и внутреннее силе это сделать гораздо легче. Поэтому задача проекта — поставить перед вами новые цели. Хочу поблагодарить вас за мужество, волю к победе, любовь к Родине. За то, что вы не опускаете руки и своим примером показываете, как нужно и в мирной жизни с гордостью отстаивать честь региона и страны», — сказала Елена Майер.
Она также поблагодарила наставников бойцов, которые после возвращения из зоны специальной военной операции успешно нашли себя в спорте. Также заместитель губернатора напомнила о том, что Владислав Сафин, в чью честь проводятся эти состязания, сам очень многое сделал для вовлечения в спорт людей с ограниченными возможностями, работая в центре адаптивного спорта.
С началом состязаний ветеранов поздравили уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, генеральный директор ХК «Югра», президент федерации шахмат Югры Василий Филипенко, директор Центра адаптивного спорта Югры Наталья Кравченко, руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык.
«Хочу выразить особую благодарность правительству Югры, Центру адаптивного спорта за создание условий для реабилитации, адаптации бойцов, наших героев. И спасибо вам за ваш характер, за ваше мужество, стойкость. Желаю вам здоровья и благополучия, а всем нам — победы!» — обратился к участникам Василий Филипенко.
Центральным событием церемонии стало чествование сборной Югры по итогам Кубка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества, который прошёл в Челябинске. Югорские ветераны достойно представили регион и завоевали награды в личных и командных дисциплинах. На церемонии отметили спортсменов, внесших вклад в результат сборной округа.
Зал стоя приветствовал семью Владислава Сафина — его родителей Светланы Рудольфовны и Романа Рошатовича и супругу Наталию. Осенью 2022 года герой Владислав был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Свой позывной «Спартак» он выбрал из-за большой любви к футболу. В августе 2024 года боец погиб при выполнении боевых задач. Лейтенант Сафин награжден Орденом мужества посмертно. В память о нем учреждена специальная медаль для участников проекта «Герои нашего времени». И первыми награду получили его близкие.
«Прошел год с нашей предыдущей встречи на соревнованиях памяти Влада. У нас за этот год случилось несколько значимых для нас событий. Нам вручили его Орден Мужества, в школе в поселке Лобва, где родился Влад, открыли «парту Героя», мемориальную доску. Огромное спасибо вам за то, что чтите память о нем», — обратилась к организаторам и участникам «Героев нашего времени» мама Владислава Светлана Сафина.
Жена героя Наталия также поблагодарила ветеранов за героизм и отвагу, которую они проявили, защищая свою Родину и своих соотечественников. Она пожелала собравшимся крепкого здоровья, мирной спокойной жизни в окружении близких и любимых людей.
В программе физкультурного мероприятия соревнования по лёгкой атлетике, шахматам, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, спортивному метанию ножа и пулевой стрельбе. Впервые в рамках мероприятия пройдут мастер-классы по северному многоборью и кибатлетике.
Кибатлетика — это инновационное направление адаптивной физической культуры, вид соревновательной деятельности, в котором участники демонстрируют навыки использования инновационных технических средств реабилитации (бионических протезов, экзоскелетов, электрифицированных колясок и нейроуправляемых устройств) при выполнении практических задач, приближенных к бытовой деятельности человека.
Соревнования пройдут на базе стадиона «Югра-Атлетикс», Югорской шахматной академии, Центра развития теннисного спорта, Ледового дворца спорта и других площадок. Торжественная церемония награждения и закрытия мероприятия состоится 12 сентября в Универсальном спортивном комплексе-1.
Предыдущие этапы состязаний проходили в феврале, марте, апреле и мае в Югорске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте.