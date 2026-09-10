В Югре росгвардейцы проводят цикл патриотических мероприятий, посвящённых Дню языков народов России
В рамках 215-летия войск правопорядка, 10-летия со Дня образования Управления Росгвардии по ХМАО — Югре военнослужащие и сотрудники теруравления проводят познавательные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подшефных школьников региона.
В День языков народов России встречи с участием представителей вневедомственной охраны теруправления прошли в Нижневартовске и Югорске.
В средней образовательной школе номер 19 Нижневартовска сотрудники Росгвардии встретились с учащимися начальных классов. Для юных югорчан была проведена патриотическая акция "Звуки России", в рамках которой школьники смогли прикоснуться к музыкальному и культурному наследию нашей страны, узнать больше о традициях народов России и почувствовать значимость единства и уважения к многонациональной культуре государства.
Сотрудниками Югорского отдела вневедомственной охраны была проведена встреча с кадетами военно-патриотического клуба "Ратник", в ходе беседы росгвардейцы поделились с учащимися о важности сохранения, поддержки, развития языков и культурного наследия народов страны.