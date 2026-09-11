Мастера Югры представили уникальную технологию работы с оленьей шкурой на выставке в Нью-Дели
Югорчанки Елена Федотова и Мария Игишева стали участниками Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Индия», на которой Национальный центр «Россия» представил флагманский проект «Универмаг».
Среди товаров российских производителей, которые представили мастера со всей страны, есть и образцы изделий, выполненных в рамках традиционных народных ремесел коренных народов севера.
Два мастера, рассказывая о культуре ханты и манси, презентовали процесс обработки ровдуги — сыромятной кожи из оленьей или лосиной шкуры, которую северяне широко используют в быту и промыслах. Причем традиция изготовления бережно передается от поколения к поколению.
Особенность ровдуги – в ручном изготовлении: шкуру чистят от шерсти, тщательно очищают мездру, затем сушат и обрабатывают природными составами без какой-либо «химии», чтобы она стала одновременно мягкой и прочной. Затем из ровдуги шьют одежду, обувь, сумки и другие нужные северянам в быту предметы.
На форуме в Индии покажут весь процесс рождения изделия, объяснят технику меховой мозаики, значение тех или иных вещей или орнаментов.
В «Универмаге», наряду с творчеством коренных югорчан, посетители международной выставки увидят щепных птиц и короба из Беломорья, дымковскую игрушку, кружева, оренбургские пуховые платки, изделия из хрусталя, подносы и фарфор Жостово и с хохломской росписью.