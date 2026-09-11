Губернатор Югры вручил работникам «ЛУКОЙЛа» награды в честь 35-летия компании
Во время рабочей поездки в Когалым губернатор Югры Руслан Кухарук посетил торжественные мероприятия в честь 35-летия компании «ЛУКОЙЛ», вручил награды государственные и ведомственные награды сотрудникам и поблагодарил нефтяников за ежедневный труд и вклад в укрепление экономической безопасности страны.
В этом году «ЛУКОЙЛ» празднует 35‑летие. В Когалыме руководитель региона в торжественной обстановке вместе с основателем компании Вагитом Алекперовым открыли скульптурную композицию, посвященную юбилею одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических корпораций мира.
Как подчеркнул губернатор, особое место в структуре ЛУКОЙЛа занимает «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: предприятие не только служит производственным центром компании, но и выступает надежным партнером в реализации проектов на благо жителей Югры.
«За 35 лет при поддержке ЛУКОЙЛа в регионе построено и реконструировано свыше 500 объектов социальной инфраструктуры — от школ и спортивных комплексов до масштабных культурных площадок мирового уровня», — отметил Руслан Кухарук.
В честь 35-летия компании и Дня работников нефтяной и газовой промышленности глава региона вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам «ЛУКОЙЛа».
«Это не только признание личного вклада каждого в общее дело, но и знак уважения к труду нефтяников, благодаря которому Югра останется надежной опорой топливно‑энергетического комплекса страны», — сказал губернатор автономного округа.
В рамках рабочей поездки глава региона посетил объекты, формирующие современный облик Когалыма и укрепляющие его экономический потенциал, которые возводят и благоустраивают в том числе при поддержке нефтяников.