Губернатор Югры вручил работникам «ЛУКОЙЛа» награды в честь 35-летия компании

В НЦ «Россия» в Югре стартовал прием заявок на мультиформатный проект «Школа юного журналиста». Участвовать могут творческие жители Югры в возрасте от 12 до 17 лет — школьники и студенты ссузов. Подать заявку можно через свой личный кабинет на сайте russia.ru.