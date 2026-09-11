В Национальном центре «Россия» в Югре открывается школа юного журналиста
В НЦ «Россия» в Югре стартовал прием заявок на мультиформатный проект «Школа юного журналиста». Участвовать могут творческие жители Югры в возрасте от 12 до 17 лет — школьники и студенты ссузов. Подать заявку можно через свой личный кабинет на сайте russia.ru. При регистрации нужно указать данные ребенка и прикрепить ссылки на творческие задания. Подробная информация и форма подачи заявки на сайте. Обучение бесплатное.
«Школа юного журналиста» — авторский проект Национального центра «Россия». Первый сезон был реализован с марта по июнь этого года в Москве. Сейчас открывается набор на второй сезон и к нему присоединяются филиалы Центра по всей стране, в том числе Югра. Для детей из Ханты-Мансийска у нас будут проходить очные занятия по журналистике и медиа, а ребята из других муниципалитетов смогут участвовать онлайн», — отметил руководитель Национального центра «Россия» в Югре Антон Пилипас.
Ребят ждут мастер-классы по журналистским жанрам, обучение работе с фото и видео, использованию нейросетей, а также встречи с действующими журналистами, блогерами и медиаменеджерами. Участники проекта научатся писать тексты, снимать и монтировать видео, брать интервью, а также осознанно подходить к созданию медиаповестки. Как уже отмечалось выше, для жителей Ханты-Мансийска занятия пройдут очно в филиале Национального центра «Россия». Для ребят из других городов и поселков Югры будет доступен полноценный онлайн-модуль, включающий вебинары, практические задания и обратную связь от наставников.
Практические навыки участники получат, освещая реальные события Национального центра «Россия» в Югре.
«Для участия в проекте необходимо до 10 октября подать заявку на сайте и выполнить творческое задание: написать эссе на одну из предложенных тем и записать видео-визитку продолжительностью до 90 секунд», — сообщает пресс-служба регионального филиала центра. Использовать искусственный интеллект при подготовке работ не рекомендуется: организаторам важно увидеть личный взгляд и авторский голос каждого кандидата.
Зачисление в проект состоится по итогам отбора, который завершится 15 ноября. Программа продлится до 30 июня 2027 года. Выпускники получат не только сертификаты об обучении, но и рекомендации для поступления в вузы и возможности для стажировок в крупнейших медиапроектах.