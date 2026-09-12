Югра на старте
12 сентября Югра стала частью Всероссийского дня бега «Кросс нации». Забег приурочили к Году единства народов и Году молодой семьи, благодаря чему праздник вышел действительно объединяющим. Главной площадкой спортивного события выбрали Ханты-Мансийск.
На базе Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипко собрались порядка 3 тысяч человек. Перед началом забега разминку провела Любовь Юсупова – мастер спорта международного класса по боксу. После этого к участникам с приветствием обратились заместитель губернатора Елена Майер и трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.
«Рада всех приветствовать на главном спортивном праздник осени. Символично, что в Год единства десятки тысяч людей по всей стране и, конечное же, в нашем регионе выходят на дистанцию. Это демонстрация нашего единения, силы духа, стремления к активному и здоровому образу жизни. А еще этот год в Югре нашим губернатором Русланом Николаевичем Кухаруком объявлен Годом молодой семьи. И отрадно видеть среди участников Кросс нации так много молодых семей с детьми. Это пример для всех, ведь Югра – это территория спорта», – обратилась к любителям спорта Елена Майер.
Для гостей подготовили обширную спортивно-развлекательную программу, рассчитанную и на детей, и на взрослых. Желающие могли освоить азы йоги, посетить открытую тренировку по боксу, пройти испытания на площадке «Готов к труду и обороне», попрактиковаться в стрельбе и лазертаге, попробовать свои силы в джампинге, сыграть в мобильный бадминтон, погрузиться в виртуальную реальность, поучаствовать в мастер-классе по Minecraft, расширить знания об электричестве на площадке «Про Свет», познакомиться с нейроиграми и детскими развлечениями, узнать о биоэнергетическом массаже, а также определить свои физические показатели на площадке «Найди свой вид спорта». Помимо этого, работал фудкорт, где можно было перекусить и вернуться к празднику.
Кульминацией дня стал массовый забег на 1500 метров, стартовавший в 12:09. Присоединиться к нему могли все желающие начиная с 3 лет.
Одним из участников забега стал ученик Гимназии №1 Георгий Ткачук. На праздник он пришёл вместе с папой и мамой. Мальчик рассказал:
«Я учись в 3 классе, хожу на секцию по биатлону и занимаюсь борьбой. Мы сегодня бежим вместе с ребятами, с которыми ходим на тренировки. Будет весело».
Мама юного спортсмена Наталья отметила, что сын с желанием ходит на тренировки.
«Георгий любит заниматься спортом и с удовольствием посещает массовые спортивные мероприятия. Он участвовал в таких спортивных мероприятиях как «Югорский лыжный марафон», «Лыжня России». Такие большие мероприятия дарят положительные эмоции и дают стимул дальше заниматься спортом», – поделилась Наталья.
Стоит отметить, что «Кросс нации» ежегодно собирает до 1,5 миллиона участников – от школьников до пенсионеров. Длина дистанций колеблется от 1 до 12 км, и они подобраны с учётом разных возрастных групп и уровня физической подготовки. Участие по-прежнему открытое и бесплатное, а зарегистрироваться можно как через портал «Госуслуги», так и прямо на месте старта.
Главная задача мероприятия – популяризация здорового образа жизни и приобщение к физической активности самых разных слоёв населения: работающих граждан, учащейся молодёжи, школьников и их семей.
Людмила Теткина