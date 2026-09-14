Югорчан приглашают проголосовать за подключение мобильного интернета в селе Корлики Нижневартовского района
В Югре продолжается Всероссийское голосование за подключение к мобильному интернету малочисленных населённых пунктов. В числе территорий, претендующих на установку базовой станции, – село Корлики Нижневартовского района.
Голосование проводится Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках программы устранения цифрового неравенства и оказания универсальных услуг связи, реализуемой в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его цель – определить населённые пункты с численностью от 100 до 1000 человек, где в приоритетном порядке будет развёрнута подвижная радиотелефонная связь.
Село Корлики – один из самых отдалённых населённых пунктов Югры: добраться до него можно преимущественно водным или воздушным транспортом. Стабильный доступ к интернету здесь особенно важен: он позволит жителям пользоваться ключевыми цифровыми сервисами – от получения госуслуг в режиме онлайн и телемедицинских консультаций до дистанционного обучения и удалённой работы. Кроме того, связь станет важным фактором развития локальной экономики и повышения качества жизни в селе.
Проголосовать за подключение села Корлики к мобильному интернету могут все жители Югры. Отдать свой голос можно онлайн – на портале Госуслуг (необходимо авторизоваться в единой системе идентификации и аутентификации) по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet; для жителей села Корлики очно – в отделении «Почта России», библиотеке или сельской администрации.
Обеспечение связью отдалённых и труднодоступных территорий – одно из приоритетных направлений цифровой трансформации региона. Голосование даёт жителям возможность напрямую влиять на то, где появится современная телекоммуникационная инфраструктура.