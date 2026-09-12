Белоярский район отметил день рождения с ярмаркой, дог-парадом и фестивалем рок-музыки
Праздник — День района в Белоярском сосредоточился на набережной «Сэй Пан».
В последние теплые дни осени на набережной развернулась праздничная ярмарка, с изделиями ручной работы местных мастеров и лучшими продуктами. Гости отвечали на вопросы викторины и участвовали в конкурсах, отгадывали загадки о родном крае и проверили себя на ловкость и смекалку в игровых состязаниях. Атмосфера была по-семейному тёплой — казалось, что весь район собрался вместе, чтобы разделить радость этого дня, поделился подробностями глава Белоярского района Сергей Маненков.
Он напомнил, что одним из любимых мероприятий ежегодного праздника стал костюмированный «Дог‑парад», где владельцы собак проявили свою фантазию, представляя питомцев в образах сказочных героев или популярных фильмов.
«Кульминацией праздника стал молодёжный фестиваль рок‑музыки «Неформат». Его проведение — отдельная история успеха: проект одержал победу в региональном конкурсе инициативных проектов, который ежегодно организует Департамент молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. В программе выступили рок‑группа «Пустырник» из Белоярского и ВИА «Бумеранг» из с.п. Верхнеказымский», — рассказал Сергей Маненков.