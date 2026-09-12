Сразу три фестиваля проходят сегодня в Нефтеюганске
Горожане погружаются в культуру и быт разных народов, посещают мастер-классы, а вечером смогут пройти шаманский обряд очищения.
На территории Юганской этнодеревни собрались сотни людей, чтобы не пропустить ни одно из мероприятий. Фестиваль «У дружбы нет лимита» проводится в городе с 2018 года и давно полюбился жителям. Большой концерт творческих коллективов из Нефтеюганска, Ханты-Мансийска и Угута создаёт особое праздничное настроение. Песни на разных языках, народные танцы и даже дефиле национальных костюмов – программа очень насыщенная. Кроме этого в этнодеревне развернулась ярмарка местных умельцев, где можно купить не только изделия ручной работы, но и югорские дикоросы.
Общественные организации «Юрюзань» (татаро-башкиры), «Телей» (чуваши) и «Пересвет» (русские) приготовили для гостей национальную выпечку своих народов. А чуваши даже покормили всех желающих супом с домашней лапшой. А представители ханты и манси предложили участникам фестиваля разные чаи из таёжных трав.
На территории лыжной базы развернулся семейный фестиваль «Тайга». Различные активные развлечения для детей, огромное количество мастер-классов и творческих мастерских, площадки с психологами, целителями и эзотериками.
Чуть позже начнётся фестиваль «Шаманские ночи». Все желающие смогут пройти обряд очищения, научиться играть на варгане, изготовить амулет на удачу, и даже потанцевать на этнической дискотеке.
«Мы пришли сюда сегодня с родственниками, детьми и нам очень нравится, – рассказывает Асель Садыбекова. – Здорово, что проводятся мероприятия, объединяющие разные народы. Отдельное спасибо хочется сказать за угощение и подготовленные фотозоны. Красиво, колоритно и очень интересно! С нетерпением ждём шаманов и теперь точно знаем: самый вкусный чай готовят ханты и манси!»