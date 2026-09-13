Югра получила приз национального конкурса за развитие адаптивного спорта
Округ отмечен специальной наградой IV Национального конкурса с международным участием «Арена» за вклад в паралимпийское движение. На конференции «Новая реальность спортивных арен: цифровизация. Импортозамещение. Инклюзивность» в Москве приз приняла директор Департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух.
«Для нас это не просто награда, это признание колоссального труда большой команды: тренеров, спортсменов, волонтеров и всех специалистов, которые ежедневно развивают адаптивный спорт в регионе», — подчеркнула она.
Еще одну победу принес Центр адаптивного спорта в Сургуте, занявший первое место среди сооружений для паралимпийского спорта и адаптивной физкультуры. Жюри оценило архитектуру, удобство помещений, доступность для маломобильных посетителей и работу учреждения.
За победу в восьми номинациях боролись более 300 спортивных объектов из 67 регионов России и пяти стран СНГ.
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