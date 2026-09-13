80 югорчан отправились навстречу новым идеям и знакомствам со всего мира
В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября проходит Международный фестиваль молодежи, на котором Югру представляют 80 человек. Здесь можно обсудить научные проекты, поучаствовать в творческих встречах и экологических акциях, а также познакомиться с культурой других стран через музыку, национальные кухни и игры народов мира.
Для Анастасии Борблик из Нягани особенно интересно увидеть, как организуют такое крупное событие. Она работает в городском культурном центре «Планета», занимается концертами и спектаклями, а в свои 29 лет уже трижды становилась лауреатом премии губернатора Югры.
«Хотелось бы получить опыт в проведении масштабных событий, посмотреть, как выстраивают работу с таким огромным количеством участников. Познакомиться с талантливыми ребятами и просто окунуться в атмосферу», — поделилась она своими ожиданиями.
Новые знакомства важны и для Данила Липатова, студента Югорского государственного университета. Он изучает экологию и природопользование, поэтому выбрал научный трек. Здесь Данил рассчитывает найти партнеров для совместной работы и помочь другим участникам наладить такие же связи.
Для этого он реализует проект «IYF26 networking map». Молодой человек планирует создать общедоступную базу контактов, которой сможет воспользоваться каждый, кто ищет партнеров. Дополнит ее карта мира с пожеланиями и контактами людей из разных стран. Она сохранит память о встречах на фестивале, а новые знакомые смогут связаться друг с другом и после возвращения домой.
Югра в МАХ: max.ru/ugra_official