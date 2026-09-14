В Югре начальнику территориального управления Росгвардии вручен почетный знак
В культурно-досуговом центре «Октябрь» города Ханты-Мансийска состоялась торжественная церемония вручения наград, посвященная 3-летию со дня присвоения городу Ханты-Мансийску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В числе награждаемых – представители правоохранительной деятельности, образования, здравоохранения, сфер жизнеобеспечения, культуры.
Начальник Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре генерал-майор полиции Евгений Симаков удостоен почетного знака «За вклад в социально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска».
Награду руководителю теруправления Росгвардии вручил глава города Максим Ряшин. В ходе мероприятия было отмечено, что награда присуждена за значительный личный вклад в развитие социально-экономического потенциала столицы Югры.
Глава города подчеркнул важность тесного взаимодействия муниципальной власти и территориального органа Росгвардии в вопросах обеспечения правопорядка, в совместной работе по укреплению стабильности, созданию комфортной и безопасной городской среды для жителей.
Генерал-майор полиции Евгений Симаков поблагодарил главу города за высокую оценку работы ведомства. Он заверил, что Управление Росгвардии по ХМАО – Югре продолжит выполнять поставленные задачи по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также защите прав и законных интересов граждан.
«Безопасность горожан была и остается безусловным приоритетом нашей службы. Любая государственная награда ко многому обязывает и мотивирует коллектив прилагать еще больше усилий для защиты родного края. Мы ценим доверие со стороны руководства города и благодарим за признание наших заслуг перед столицей автономного округа», — заявил начальник территориального управления Росгвардии.
Справочно.
11 сентября 2026 года исполняется три года с момента присвоения окружной столице звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2023 году.
Этот почётный статус носят города, чьи жители внесли неоценимый вклад в достижение Великой Победы. Основанием для награждения послужило обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на местных предприятиях в годы Великой Отечественной войны, а также проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре