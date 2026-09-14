Более 65% избирателей Югры планируют принять участие в предстоящих выборах
Потенциальная явка на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы в Югре может превысить 65%. Согласно результатам социологического опроса, проведенного исследовательской компанией Spezia с 25 августа по 7 сентября, 65% респондентов заявили, что готовы принять участие в голосовании.
Всего в опросе приняли участие 8404 человека. 65% опрошенных уже сейчас говорят, что обязательно придут голосовать, еще 16% скорее всего примут участие в выборах. Не планируют идти или склоняются к такому решению 14% участников опроса. Из них 9,2% точно не собираются голосовать, еще 4,8% скорее всего откажутся от участия. Не определились со своим решением 5% респондентов.
Юрист, член регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Югре, член Общественной палаты Югры, доцент высшей школы права Югорского государственного университета Станислав Розенко считает, что результаты опроса говорят о высокой степени внимания жителей к кампании.
«Данные опроса, прежде всего, показатель заявленного интереса к выборам. Особенно важно, что 65% респондентов уже сейчас твердо говорят о намерении проголосовать. Для многоуровневой кампании это означает высокую ожидаемую вовлеченность избирателей: одновременно в регионе проходят федеральные, региональные и муниципальные выборы. Значительная часть югорчан воспринимает их как событие, в котором они готовы участвовать лично. Многое будет зависеть от первого дня голосования, будет виден общий эмоциональный настрой избирателей», — отметил Станислав Розенко.
Председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев отмечает повышенный интерес к предстоящему голосованию. Он подчеркнул, что в рамках проходящего сейчас проекта «ИнформУИК» членам участковых комиссий открыли двери 74% домохозяйств. При этом обходчики спрашивали, планируют ли избиратели принять участие в голосовании — свыше 70% ответили «ДА».
«Таким образом, если судить по проекту, число явки будет выше, чем на аналогичных выборах пять лет назад. Избирательная система надеется, что планы югорчан не изменятся, и они все придут на избирательные участки либо проголосуют на дому. Мы готовы и будем рады принять всех», — говорит Денис Корнеев.
При этом заявленная готовность принять участие в голосовании не равна фактической явке. Итоговый показатель станет известен только после завершения трех дней голосования 18–20 сентября. Особенно важной остается группа избирателей, которая пока не приняла окончательного решения.
*опрос проводился на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в период с 25 августа по 7 сентября 2026 года, все данные, полученные в ходе опроса, использованы только в обобщенном виде.