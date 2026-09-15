Горномарийский театр в гостях у северян
Начало югорской осени тёплыми солнечными днями благоволила приезд артистов Горномарийского драматического театра в наш северный город. Как стало известно, переговоры по поводу больших гастрольных поездок, велись последние 2-3 года. И вот они в Ханты-Мансийске, где в рамках программы «Большие гастроли», организованным ФГБУК «Росконцертом» показали три необычные постановки.
Первый вечер зрители увидели спектакль «Прощание с Матёрой» – пронзительная драма по повести Валентина Распутина, режиссёром-постановщиком является заслуженный деятель искусств РФ Борис Манджиев. Спектакль получил признание на четырёх театральных фестивалях, главным режиссёром театра Ольгой Искоскиной он поставлен на горномарийском диалекте марийского языка с синхронным переводом на русский язык,
Представлены также два её спектакля «Похождения Чичикова, или Мёртвые души» – остроумный трагифарс по Николаю Гоголю. И «Муравьиная свадьба» – музыкальная этносказка по поэме-сказке горномарийского поэта Пета Першута.
Показы были организованы на круглой сценической площадке театра обско-угорских народов «Солнце», что по признанию артистов, придавало постановкам особый шарм не только игре героев, но и самому восприятию спектаклей. Здесь возможен минимализм декораций, но свет, костюмы, пластика, ритм и звук с первых минут представлений завораживали зрителя. Для этнотеатра это особенно ценно: когда вокруг тебя со всех сторон живые глаза, интонации становятся чище, жест – точнее, а паузы наполняются общим дыханием зала.
Светлана Васканова, руководитель литературно-драматургической части Горномарийского драматического театра, в нашей беседе сказала следующее:
– В спектакле «Прощание с Матёрой» очень глубокая философия. Валентин Распутин написал роман в годы советского периода, когда очень интенсивно велось строительство гидроэлектростанций. Он, конечно, подразумевает Братскую ГЭС, а население нашего Горномарийского района, также пострадали, поскольку мы находимся на горном правом берегу реки Волги. И, соответственно, пойменные луга в 1970-1980-е годы все ушли под воду, поэтому жители перебирались в города Чебоксары, Йошкар-Олу и Козьмодемьянск. Эта тема была очень близка нашему режиссёру Ольге Лазаревне Искоскиной, и, зная, что она пропустила проблему через себя, возникла идея написать инсценировку и приобщить с родному краю. Она пригласили Бориса Манджиева, человека, который очень известен в театральном мире, и вместе работали над постановкой. Спектакль, действительно, заявил о себе на каждой сцене очень ярко, талантливо, и все зрители прониклись этой историей. Люди должны не забывать свои корни, даже сегодня мы должны задуматься, что техногенные процессы несут в себе очень большую опасность. Опасность того, что человек маленький остаётся со своей болью, с какими-то переживаниями может оказаться на борту цивилизации.
Здесь я веду работу над синхронным переводом. Знаете, критики каждый раз мне говорят, чтобы мы меньше эмоций проявляли во время перевода. Например, если начинаю переводить наших артистов, которые играют на горномарийском диалекте марийского языке более-менее спокойно, беспристрастно, то потом эта история меня так захватывает, что даже я сама начинаю эмоционально играть вместе с ними. И поэтому зрители говорят: ну зато нам всё было понятно, зато мы пропустили всё через себя. Мне бы хотелось отметить высокое мастерство актёров, они очень старательные, никогда не подведут и могут быстро перевоплощаться, а это самое главное в сценическом искусстве.
Что собственно было заметно мне как зрителю, посмотрев разнообразные постановки Горномарийского театра. Действительно, способность актёра быстро перевоплощаться и быть надёжным в каждой постановке – это фундамент сценического искусства. А когда к этому добавляется ещё и колорит особой культуры, как у горномарийского театра, спектакли становятся по-настоящему уникальными: в них и история, и национальный характер, и своя интонация.
Тамара Мерова