В столице Югры торжественно открылись Всероссийские соревнования на Кубок губернатора Югры по конкуру и выездке
В Ханты-Мансийске стартовали традиционные престижные Всероссийские соревнования по конкуру и выездке «Кубок губернатора Югры».
В борьбе за награды в течение шести дней будут участвовать наездники разных возрастов из Москвы, Башкортостана, Донецкой и Луганской Народных Республик, Кировской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Московской областей, Пермского края, Татарстана, Удмуртии, Хакасии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также из Казахстана и Узбекистана.
На церемонии открытия состязаний участников приветствовали заместитель директора департамента физической культуры и спорта Югры Андрей Кайзер, председатель Ассамблеи народов Севера в Думе Югры, писатель Еремей Айпин, главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Светлана Дубовик. Андрей Кайзер подчеркнул, что этот турнир показывает уровень развития конного спорта в регионе:
«И нам отрадно, что в нем с каждым годом участвует все больше спортсменов из самых разных регионов нашей страны, а также мы рады приветствовать гостей из зарубежных стран. В «Мустанге» долгие годы соревновались сильнейшие спортсмены, традиции этих соревнований доказали, что это конкурентный, сильный и интересный турнир. Каждый из вас приехал сюда проявить характер, опыт, волю к победе. Благодарим Федерацию конного спорта России за долгие годы сотрудничества и за поддержку и надеемся, что это сотрудничество продолжится и дальше. Хочу пожелать успешного выступления, бескомпромиссной борьбы и дружеских отношений за пределами поля. В добрый путь».
Еремей Айпин напомнил, что на протяжении веков конь играл важнейшую роль в жизни человека, а также был одним из частых персонажей древних мифов.
«По мифологии коренных народов ханты и манси, тот, кто смотрит за порядком в мире, всегда ездит на белом коне, это бог и покровитель наших народов. Желаю всем, кто в жизни соприкасается с этим благородным животным, счастья, здоровья и хорошего расположения духа», - сказал знаменитый югорский писатель, заодно напомнив юным наездникам стихи Сергея Есенина со строками о конях.
Светлана Дубовик, которая судит Кубок губернатора Югры третий год подряд, призналась, что каждый раз с большим удовольствием и радостью приезжает на соревнования в Ханты-Мансийск. Она также отметила, что в этом году впервые на площадке СШОР «Мустанг» состоится зрелищный турнир кюр в выездке — это произвольное выступление на лошади под музыкальное сопровождение:
«Число участников выросло - практически 180 пар будет соревноваться по конкуру и выездке. И мы, судьи, всегда ждем ежегодного календаря соревнований, чтобы увидеть в нем ваш турнир. И с нетерпением будем ждать 2027 год, чтобы с удовольствием приехать снова. Низкий поклон командам из дальних регионов, которые преодолевают по 5-6 тысяч километров, чтобы выступить здесь — это колоссальное терпение, чтобы сохранить здоровье вашим лошадкам. Это единственный вид спорта, где есть такой партнер», - обратилась к участникам главный судья соревнований.
В составе команды Казахстана впервые на Кубок губернатора Югры со своей лошадью Капелла приехала Саида Сарсенби. Несмотря на небольшой опыт выступления на таких крупных стартах, 13-летняя спортсменка призналась, что готовится выйти на соревнования с боевым настроем:
«Важно самому быть спокойным, тогда это состояние передастся и лошади, она не будет нервничать. Мы приехали позавчера, в городе посмотреть еще ничего не успели. Но база здесь очень хорошая. Своих соперников, честно говоря, не знаю, но ожидания от выступления хорошие. Все-таки здорово выехать на соревнования в другую страну».
Югру на Кубке губернатора представляют не только наездники хантымансийской СШОР «Мустанг», но и воспитанники клубов из других муниципальных образований. 17-летняя Анастасия Тушкова представляет клуб «Северный ветер» из Сургута. На соревнованиях она поборется за призовые места в выездке.
«На всероссийских соревнованиях я буду выступать в первый раз, а до этого приезжала сюда в декабре прошлого года на региональные старты. Я приехала с конем из нашего клуба, Тим у нас оптимист, он очень чувствительный, в основном полагается на всадника, на его эмоции. Сейчас мы с ним ходим, знакомимся с площадкой, он себя хорошо ведет, не переживает. Конным спортом я занимаюсь около пяти лет, но вот всерьез, с выездами на соревнования — только год. В подготовке перед выходом на старт, лично для меня, самое важное — психологическое состояние наездника. Оно передается нашим четвероногим друзьям. Нужно быть спокойным, уверенным в себе — это очень важно. Лошади все чувствуют и понимают. Если ты понимаешь: да, я готов, я проеду, я справлюсь, - она тоже будет это понимать и будет даже тебе помогать», - поделилась юная сургутянка.
Сегодня и завтра спортсмены соревнуются в выездке в возрастных категориях «дети» и «юноши». В четверг, 17 сентября, пройдут соревнования по кюр. А в пятницу начнется борьба за награды в конкуре. Напомним, что Кубок губернатора Югры продлится до 20 сентября. В заключительный день после церемонии награждения призеров по традиции болельщиков ждет подарок от организаторов — на этот раз выступление группы The Hatters из Санкт-Петербурга. Вход на концерт свободный.