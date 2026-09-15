В Югре обновили правила надзора за тракторами, снегоходами и квадроциклами
Правительство региона утвердило новые правила государственного надзора за самоходными машинами. Постановление от 7 сентября 2026 года меняет подход к проверкам тракторов, снегоходов, квадроциклов и другой спецтехники.
Главное новшество — разделение всех машин на шесть категорий риска, от низкой до чрезвычайно высокой. Категорию определят по нескольким показателям: количеству зарегистрированной техники, числу наказаний за нарушения, повлёкшие тяжкий вред здоровью или смерть, а также доле машин, прошедших техосмотр.
Чем выше риск, тем чаще будут проверки. Для чрезвычайно высокого риска предусмотрен контроль раз в год. Владельцев с высоким риском смогут проверять раз в два года или ежегодно проводить обязательный профилактический визит. Для низкой категории надзор будет минимальным.
Помимо этого, инспекторы смогут реагировать на сигналы дорожных камер. Если машину дважды и больше зафиксируют без государственного номера, это станет поводом для проверки. Формат самих мероприятий тоже меняется: специалисты будут использовать мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных осмотров и опросов, в том числе по видеосвязи. Нарушения можно фиксировать на фото и видео, а документы направлять через «Госуслуги».
Учёт техники теперь ведут в единой федеральной системе и региональной ГИС «Гостехнадзор Югры». Ведомство переходит с прежней системы «Гостехнадзор Эксперт» на новую, которая объединит сведения о зарегистрированных машинах и данные о надзорных мероприятиях. Изменения связаны с федеральными требованиями, вступившими в силу с 1 сентября 2026 года.
Власти делают упор не только на проверки, но и на профилактику. Добросовестных владельцев ждёт поощрение, а итоги работы службы будут публиковать в открытом доступе. Новые правила касаются всех, у кого есть самоходная техника — от крупных компаний с парком тракторов до обычных владельцев снегоходов и квадроциклов.