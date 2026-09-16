В Югре после пятилетнего перерыва возобновилось издание литературного альманаха «Эринтур»
В Югре возобновили издание литературного альманаха «Эринтур». 27-й выпуск презентовали на IV Конференции финно-угорских писателей.
Альманах будет выходить один раз в год. Возможно в дальнейшем, по словам писателя, председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремея Айпина, «Эринтур» будет публиковаться чаще.
«Издание стало продолжением серии после долгого перерыва — предыдущий, двадцать шестой выпуск увидел свет в 2021 году. Это большое событие, потому что вокруг альманаха всегда объединяются писатели, поэты, журналисты, художники и другие представители творческой общественности, независимо от национальности. В рубрике «Гость номера» печатаются авторы из других республик и стран. Таким образом устанавливаются дружеские связи между народами», - прокомментировал он.
Название «Эринтур» в переводе с мансийского означает «Поющее озеро». В новом сборнике представлены постоянные рубрики - проза и поэзия югорских авторов, «Детский мир», «гости Поющего озера», «из Литературного наследия», «Литературоведение и критика», «Донецкий десант», а также дебютировала новая рубрика «Классики о времени своем и нашем». В 27 номер вошли произведения Марии Вагатовой (Волдиной), Ирина Рябий, Светланы Динисламовой, Ольги Миловановой, Галины Хорос, Елены Капитановой и других поэтов и писателей.
Дополняют выпуск творческие работы живописца Севера, педагога, заслуженного работника культуры Югры Айрата Гайнанова, что придает изданию особую художественную ценность.
Сейчас уже формируется «Эринтур» за 2027 год, авторов приглашают к участию.
Еремей Айпин выразил благодарность окружному правительству и губернатору Югры Руслану Кухаруку за финансовую помощь в издании «Эритура», поддержку литературной деятельности и книгоиздания в Югре.