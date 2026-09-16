В Ханты-Мансийске открылся Югорский лесной форум
КВЦ «Югра-Экспо» начал работу ежегодный Югорский лесной форум. Как обычно, форум приурочен ко Дню работников леса, который в этом году празднуется 20 сентября.
Первым мероприятием форума стало «Лесное собрание», которое открыл первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
«Общая площадь лесов автономного округа составляет 50,4 млн га, из них земли лесного фонда 49,4 млн га, что составляет 4,3% от площади земель лесного фонда Российской Федерации, 44,1% от площади земель лесного фонда УрФО, – рассказал он. – Югра является одним из субъектов, наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Запас древесины в автономном округе – 3,2 млрд куб. м. Расчетная лесосека составляет 41,5 млн куб.м., в том числе по хвойному хозяйству 21,8 млн куб.м».
Также Егор Збродов сообщил, что в этом году был создан новый филиал Базы авиационной и наземной охраны лесов в Нефтеюганске.
Одним из важных вопросов повестки собрания стал доклад о ситуации с лесными пожарами.
«На 09:00 16 сентября, в регионе действует один лесной пожар на общей площади 10 га в Нижневартовском районе. Над ликвидацией возгорания работают 11 работников Авиалесоохраны Югры, – сообщил в своем выступлении директор Базы авиационной и наземной охраны лесов Андрей Ерицов. – Всего в 2026 году в Югре ликвидировали 26 ландшафтных возгораний на площади 1698,31 га, 578 лесных пожаров на площади 51 961,1 га и 6 лесных пожаров на землях ООПТ на площади 102,5 га».
По словам Ерицева, пока рано подводить итоги лесопожарного сезона в автономном округе, но в целом он был непростой. Свою роль сыграла засушливая и жаркая погода в июне и июле.
Также лесничие, сотрудники природных парков и заповедников, специалисты авиалесоохраны, руководители предприятий лесозаготовки и переработки, представители органов власти округа, муниципалитетов и школьных лесничеств заслушали информацию о работе со школьными лесничествами, проведении акций «Сад памяти», «Сохраним лес», узнали об опыте Нижневартовского территориального отдела в ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и обсудили другие насущные проблемы отрасли.
В рамках форума проходит выставка «Годичное кольцо – 2026» и демонстрация специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники. Будут награждены победители конкурсов «Хозяин тайги» и «Лучший по профессии», которые прошли в очно-заочном формате.