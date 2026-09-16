Сургутский район готовится к III Форуму северных муниципалитетов «Северный импульс»
В октябре Сургутский район станет главной площадкой III Форума северных муниципалитетов «Северный импульс». Масштабное событие соберёт российских и зарубежных экспертов для обсуждения актуальных вопросов развития северных территорий. Программа форума рассчитана на два дня и включает деловую и научную площадки. Участники разберут типичные для северных муниципалитетов проблемы и попытаются найти пути их решения.
– Одним из ключевых треков форума станет направление «Истоки. Культурное наследие». Научный трек будет реализован на Барсовой горе, где соберется российское научное сообщество и коллеги из Республики Беларусь. Под руководством кураторов из Государственного Эрмитажа они разработают карту дальнейшего развития потенциала исторического объекта, – сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
В научной программе – 65 участников, из них 9 приезжают из-за рубежа: Китая, Монголии, Беларуси, Словакии, Венгрии, Кыргызстана. Больше половины участников – учёные со степенью: 10 докторов наук, 22 кандидата наук, двое зарубежных коллег со степенью PhD. За два дня прозвучит 45 научных докладов на шести параллельных площадках.
Центральной темой научного трека станет Барсова Гора – крупнейший археологический комплекс Западной Сибири. Находки с Барсовой Горы хранятся в Государственном Эрмитаже. В этом году администрация Сургутского района заключила соглашение о сотрудничестве с Эрмитажем, поэтому подготовка к Форуму проходит под научным руководством специалистов музея.
– Форум переводит наше соглашение в конкретные дела, в конкретное сотрудничество. На треке будет четыре представителя Эрмитажа. Научный сотрудник отдела Востока прочитает открытую лекцию. Она называется «Барсовая гора в Эрмитаже и художественный металл» XIII—XVII веков Западной Сибири, – отметила заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина.
Барсова Гора – это не только то, что под землёй, но и лес, почвы, ландшафт. На территории урочища растут сосны, которым около четырёхсот лет – живые свидетели событий XVII века, по годичным кольцам которых восстанавливают климат прошлых столетий. Учёные также предложили создать научно описанную коллекцию грибов Барсовой Горы – это биоразнообразие боровых экосистем и новая естественнонаучная коллекция для музея.
В рамках второго дня форума у каждого участника будет возможность съездить во все те объекты, которые уже были реализованы, посмотреть те же проекты по концессиям, по муниципально-частному партнёрству, которые удалось реализовать.
Организатором форума выступает администрация Сургутского района совместно с Фондом «Инвестиционное агентство Сургутского района». Поддержку оказывают Правительство автономного округа, Ассоциация «Совет муниципальных образований» и Аналитический центр «Эксперт».
На полях форума будут подписаны соглашения о научном сотрудничестве. Первое предложение поступило из Беларуси – от Института истории Национальной академии наук.
– Мы готовы к сотрудничеству вообще с любыми странами и с любыми организациями, которые осуществляют музейную, научную, исследовательскую деятельность. Мы с Кунсткамерой подписываем соглашения и готовы к сотрудничеству со всеми, кто заинтересован в работе с нами, – поделилась заместитель главы Сургутского района Ольга Журавская.
Главная цель организаторов – чтобы Барсова Гора стала обязательной точкой притяжения для всех, кто приезжает в Югру:
– Я хочу, чтобы когда кто-то приезжал из Югры, задавали вопрос: «Ты был на Барсовой горе?» И считалось бы неприличным, что ты был в Югре, но не посетил это достопримечательное место, – добавила Ольга Журавская.