Поддержка СВО, дороги, ЖКХ: на выездном заседании Правительства Югры приняты ключевые решения по развитию региона
В ходе выездного заседания правительства Ханты‑Мансийского автономного округа, прошедшего в ходе рабочей поездки губернатора Югры в Советский район и Югорск, власти региона вместе с главами муниципалитетов и депутатами детально обсудили реализацию текущих инфраструктурных проектов и наметили планы на будущее.
Практика таких выездов, как отметил Руслан Кухарук, особенно в период формирования бюджета, позволяет глубже погрузиться в муниципальную повестку и принимать решения с учётом реальной ситуации на местах.
По итогам объезда территории принят ряд решений, направленных на повышение качества жизни жителей Югры.
Так, в Югре расширен перечень категорий граждан из числа участников специальной военной операции и членов их семей, имеющих право на комплексное сопровождение. Одновременно актуализирован список базовых организаций, оказывающих такие услуги. Это позволит сделать поддержку более адресной и охватить большее число нуждающихся.
В сфере ЖКХ внесены изменения в порядок предоставления субсидий на реконструкцию, расширение, модернизацию и строительство коммунальных объектов, а также на проектирование и техническое перевооружение объектов ЖКХ. Новые правила дадут муниципалитетам дополнительные возможности для привлечения финансирования и реализации важных инфраструктурных проектов.
Кроме того утверждён порядок предоставления субсидий из бюджета округа на реализацию планов социального развития Арктической зоны РФ. Средства направят на капитальный ремонт и развитие автомобильных дорог в Березовском и Белоярском районах. Это решение призвано укрепить транспортную доступность и создать условия для устойчивого социально‑экономического развития северных территорий.
Правительство Югры одобрило проект Соглашения о расширении межрегионального Нефтегазового кластера. Документ, подписание которого запланировано на полях Международного промышленно‑энергетического форума TNF, закрепляет совместные действия Югры, Тюменской области и Ямала. Главная цель — повысить конкурентоспособность и технологический потенциал отрасли за счёт развития производственной и научно‑технической кооперации.
В Югре учреждена премия для спортсменов и тренеров, отличившихся на чемпионате России по следж‑хоккею. Эта мера призвана стимулировать развитие адаптивного спорта в округе, а также отметить заслуги атлетов и их наставников, в том числе участников специальной военной операции.
Как подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук, комплексный подход к решению задач на уровне муниципалитетов и выстраивание межведомственного взаимодействия позволяют добиваться устойчивых результатов и последовательно улучшать качество жизни в регионе.