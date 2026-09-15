В Югре пройдет региональный семинар-практикум для педагогов, работающих с детьми коренных малочисленных народов Севера

В ходе выездного заседания правительства Ханты‑Мансийского автономного округа, прошедшего в ходе рабочей поездки губернатора Югры в Советский район и Югорск, власти региона вместе с главами муниципалитетов и депутатами детально обсудили реализацию текущих инфраструктурных проектов и наметили п