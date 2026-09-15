В Югре пройдет региональный семинар-практикум для педагогов, работающих с детьми коренных малочисленных народов Севера
По инициативе Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 18 сентября пройдет региональный семинар-практикум для педагогов, работающих с детьми коренных малочисленных народов Севера. Его цель - трансляция передового педагогического опыта, формирование профессиональных практических навыков у педагогических работников Югры и освоение ими воспитательных технологий работы с детьми коренных малочисленных народов Севера.
Для участия в региональном семинаре-практикуме приглашены педагогические работники, представители общественных объединений коренных малочисленных народов Севера из Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, сотрудники Отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного, Департамента образования и науки автономного округа, автономного учреждения «Окружной Дом народного творчества», бюджетных учреждений «Центр народных художественных промыслов и ремесел», «Театр обско-угорских народов – Солнце», «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», учреждения высшего образования «Сургутский государственный университет».
Семинар-практикум состоится на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Русскинская средняя общеобразовательная школа» в рамках районного фестиваля детей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в интернатах Ляминской, Русскинской и Угутской школ. Фестиваль проводится с 2002 года, показал свою востребованность и эффективность. Цель Фестиваля – формирование мотивации детей коренных малочисленных народов Севера к усвоению традиционной культуры, активному участию в культурной жизни общества, развитие творческих и спортивных способностей воспитанников.
19.09.2026 года:
В 9:30 Уполномоченный примет участие в выборах на избирательном участке № 460 в Русскинском музее Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова.
В 10:00 на площадке Русскинского центра досуга и творчества – филиала муниципального казенного учреждения культуры «Ресурсный центр культуры» Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в автономном округе проведет приём граждан из числа коренных малочисленных народов по личным вопросам.
Справочно.
В Сургутском районе, имеющем самое большое количество территорий традиционного природопользования регионального значения (107) и субъектов права на эти территории (2 338 человек), в трех школах созданы условия для проживания более 400 детей, чьи родители ведут традиционный для коренных малочисленных народов Севера образ жизни, создана система этнокультурного образования коренных малочисленных народов Севера.
Информация предоставлена Департаментом внутренней политики Югры