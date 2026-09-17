Газопровод к Нефтеюганску проложили через нефтяную инфраструктуру
При строительстве газопровода-отвода «КС Южно-Балыкская – г. Нефтеюганск» специалистам пришлось учитывать существующую инфраструктуру нефтяных предприятий. На маршруте газопровода было большое количество пересечений с действующими коммуникациями.
О том, как реализовывали проект, рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский на открытии ГРС «Каркатеевы» 17 сентября.
– Мы понимали, что без участия наших специалистов, которые как никто знают всю специфику региона, географию, геологию, реализовать этот проект было бы крайне затруднительно. Помимо всего прочего, данный проект был связан с большим количеством пересечений через коммуникации нефтяных предприятий. Мы фактически на каждом пересечении отрабатывали с коллегами-нефтяниками строительство газопровода, подъездных дорог, сетей энергоснабжения и связи, – сказал Олег Ваховский.
При реализации проекта специалисты оперативно корректировали технические решения, если они требовали изменений на месте. В работе участвовали строители, проектировщики и эксплуатационные подразделения.
Газопровод-отвод протяженностью 47,5 километров построен в составе крупной системы газоснабжения Нефтеюганска и Нефтеюганского района. В нее также вошли две газораспределительные станции – «Каркатеевы» и «Пыть-Ях» – и 84 км распределительных газопроводов.
Новые объекты подключены к системе магистральных газопроводов «Уренгой – Сургут – Челябинск». Они позволят обеспечить доступ к природному газу более 9,5 тысяч домовладений и 9 котельных, а также создадут условия для газификации социальных объектов в поселке Каркатеевы.
– Для наших жителей это означает переход на более комфортный, экологичный и экономичный вид отопления, – отметила глава Нефтеюганского района Алла Бочко.
Проект реализован Правительством Югры совместно с Минэнерго России и ПАО «Газпром» в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Югры. 17 сентября на ГРС «Каркатеевы» состоялся пуск газа в новую систему.