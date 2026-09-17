Югорчане стали частью просветительского марафона Знание.Первые на фестивале молодёжи
В Екатеринбурге завершился просветительский марафон «Знание.Первые», который стал ключевым событием Международного фестиваля молодёжи. Жители Югры также приняли участие в этом мероприятии.
Каждый день лектории марафона посещали свыше шести тысяч человек. Около 500 известных личностей выступили в роли лекторов. Среди них были государственные и общественные деятели, учёные, спортсмены, деятели культуры, предприниматели и лидеры мнений. Они обсуждали с молодёжью науку, литературу, кино, патриотизм, искусственный интеллект и значимость живого общения.
Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что каждый день в семи залах лекторы вели занятия для молодежи со всего мира. Он отметил, что их простота и увлекательность в изложении сложных тем, а также готовность ответить на любые вопросы, играют ключевую роль.
«В этом диалоге культур и поколений — особая ценность нашего формата. И это подтверждают данные опроса, который мы проводили на протяжении четырёх дней. 96% опрошенных захотелось больше узнать об истории, культуре, достижениях и традициях России», — рассказал Максим Древаль.
Программу выстроили с учётом масштабного международного участия. Одной из центральных тем дискуссий стало обустройство многополярного мира. С молодыми людьми общались заместители председателя правительства Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Дмитрий Григоренко, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, министр иностранных дел Сергей Лавров, официальный представитель МИД Мария Захарова, председатель ЦИК Элла Памфилова и другие.
Среди иностранных лекторов были спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России с США и Японией Стивен Сигал, актёр Милош Бикович, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, турецкий актёр Каан Урганджиоглу и журналист Рик Санчес.
В Литературной гостиной гости обращались к русской и мировой классике — от Пушкина и Гоголя до Шекспира и Ильфа с Петровым. Свои любимые произведения читали Захар Прилепин, Клим Шипенко, Евгений Князев, Олег Рой, Елизавета Арзамасова и другие.
На площадке проходила выставка «Мы — Россия». Экспозиция включала фотозоны с природными пейзажами страны — от Балтики до Камчатки. Также были представлены 50 комплектов традиционных костюмов народов России. Каждый мог примерить образ представителя любой народности и сделать фото. Наибольшей популярностью пользовался костюм нганасан — малоизвестного народа из Сибири.
В рамках проекта «Стена наставников» молодые люди рассказали более 400 историй о своих наставниках. Иностранцы упомянули преподавателей, руководителей, друзей и родителей. По завершении марафона все просветительские материалы будут доступны в цифровом архиве на сайте Знание.ТВ, на платформе марафона, на сайте Международного фестиваля молодёжи и в сообществах Российского общества «Знание».