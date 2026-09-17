В Югре более 56 тысяч федеральных льготников получают набор социальных услуг: до 1 октября можно выбрать способ его получения
Федеральные льготники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, могут ежегодно выбирать форму получения набора социальных услуг (в натуральном виде или в денежном эквиваленте). Для этого до 1 октября текущего года необходимо подать соответствующее заявление любым удобным способом: через личный кабинет на портале госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре или в офисе МФЦ. Заявление начнёт действовать с 1 января следующего года.
В настоящее время в регионе проживает 107 280 федеральных льготников. Из них 56 179 человек получают набор социальных услуг в натуральном виде (услугами) частично или полностью.
Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2026 года составляет 1 825,25 рублей в месяц:
– предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение;
– обеспечение лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Право на получение НСУ имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей; лица, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя»; граждане с инвалидностью (в том числе дети); бывшие узники фашизма; пострадавшие от радиации и другие категории граждан (с полным перечнем лиц можно ознакомиться на сайте СФР https://sfr.gov.ru/grazhdanam/socialnaya_podderzhka/federal_beneficiaries/nsu/).
В отличие от других категорий, ветеранам боевых действий и лицам, подвергшимся воздействию радиации, ежемесячная денежная выплата изначально устанавливается с учётом стоимости НСУ в денежном выражении. Поэтому, если гражданин нуждается в получении НСУ в натуральном виде, ему необходимо подать заявление о предоставлении данного набора.
«Хочу обратить особое внимание на то, что в случае полного или частичного отказа от набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента, на протяжении всего следующего года гражданин не сможет изменить своё решение. Необходимо серьёзно отнестись к выбору способа получения набора социальных услуг», — рассказала управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Вся актуальная информация Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре в Макс: https://max.ru/sfrhmaougra
Пресс-служба Отделения СФР по ХМАО-Югре
Руководитель Ганеева Альбина Галеевна
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