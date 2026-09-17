Югорский лесной форум
16 сентября в Ханты-Мансийске состоялся ежегодный Югорский лесной форум, который проводится в преддверии профессионального праздника –Дня работников леса. На мероприятии собрались работники лесного хозяйства округа, лесничие, специалисты авиалесоохраны, сотрудники природных парков и заповедников.
В рамках форума прошло «Лесное собрание», где обсудили предварительные итоги прохождения пожароопасного сезона и создание нового филиала Базы авиационной и наземной охраны лесов в Нефтеюганске. Также были затронуты вопросы лесовосстановления и сохранения экосистем.
- На сегодняшний день огнём пройдено около 52 тысяч гектаров. По количеству пожаров: в этом году возникло 579 лесных пожаров. Ликвидировано 26 ландшафтных пожаров на площади полторы тысячи гектаров.
Что касается причин: 96% лесных пожаров возникло вследствие грозовой активности. Такие пожары возникают на удалённых труднодоступных территориях, что, естественно, затрудняет их обнаружение и тушение. Основной пик горимости пришёлся на конец июня, июля и начало августа», – отметил в своём докладе директор Базы авиационной и наземной охраны лесов Андрей Ерицов.
Также был, затронут вопрос о применении беспилотников для мониторинга пожарной опасности:
- Несмотря на применение беспилотников, на сегодняшний день эти технологии пока не позволяют полностью на них полагаться. В перспективе это направление будет развиваться: мы будем изучать и внедрять эту технологию», – добавил он.
При Базе авиационной и наземной охраны лесов работает учебный центр. Здесь готовят вальщиков леса, лесных и десантников-пожарных, парашютистов-пожарных, инструкторов парашютно-(десантной)-пожарной группы, диспетчеров в области охраны лесов и руководителей тушения лесного пожара.
- При нашем учреждении действует учебный центр, где мы готовим специалистов по разным направлениям рабочих профессий. Обучение включает дистанционную теоретическую часть и практическую часть, в рамках которой инструкторы напрямую работают со слушателями», – сказал Андрей Ерицов.
В течение дня в КВЦ «Югра-Экспо» работали выставки «Годичное кольцо 2026» и демонстрация специализированной лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования. Гости и участники форума ознакомились с современными образцами машин, применяемых в лесной отрасли.
Завершением форума стала церемония награждения профессионалов лесного дела. Победителем главного окружного лесного конкурса «Хозяин тайги» признан Евгений Шабанов помощник лесничего Сургутского лесничества. В номинациях конкурса «Лучший по профессии» также были награждены победители.
Галина Дунаева