25 российских квадроциклов отправили из Югры в Донбасс
25 квадроциклов «Русская механика» уехали на СВО прямо с центральной площади Ханты-Мансийска. Технику, закупленную на средства депутатских фондов, презентовали губернатору автономного округа Руслану Кухаруку и председателю Думы Югры Борису Хохрякову.
«С 2023 года на помощь нашим братьям, которые защищают Родину, из средств депутатских фондов направили больше 538 млн рублей. На эти средства закупались инструменты, оборудование, техника, медикаменты, одежда и много другое — все то, что необходимо для выполнения задач. Я не понаслышке знаю, как важна поддержка, как чувствует себя боец, который получает посылку из дома, как чувствует себя человек, осознающий, что его ждут и о нем помнят», — отметил депутат Думы Югры, руководитель региональной общественной организации «Ассоциации ветеранов СВО» Дмитрий Аксёнов.
На отправку югорских квадроциклов из-за ленточки прибыли бойцы, которые на деле оценили преимущества русской механики над импортной.
Один из них — Евгений Старжинский , мобилизованный из поселка Половинка Кондинского района в октябре 2022 года. Был рядовым, теперь офицер, получивший воинское звание за создание «Шамана» — одного из самых эффективных подразделений разведывательно-ударных FPV-дронов южной группировки Вооруженных сил РФ.
«Очень простая в ремонте и обслуживании техника. Главное ее преимущество в том, что она оснащена кикстартером. Он нужен для того, чтобы вручную завести квадроцикл, если сел аккумулятор. Эти машины надежные и выносливые как "уазики". Идут в комплектации с электролебедкой и фаркопом. Спасает и базовая защита днища», — отметил Евгений Старжинский.
Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что каждый военнослужащий чувствует заботу земляков и понимает, что его ждут и помнят.
«Без вашего труда, без вашего ратного подвига всего бы этого не было. Не было бы ни выборов, ни было бы наших планов на будущее, ничего бы не было. Они сегодня дают нам возможность жить той самой жизнью, которая связывает нас с нашими планами на будущее, с их реализацией и воплощением. Вам за это слова благодарности. Спасибо», — обратился губернатор к военнослужащим.
Отметим, что квадроциклы «Русская механика» объемом двигателя 650 кубических сантиметров и мощностью более 42 лошадиных сил проходимые и легкие оснащены независимой двухрычажной поперечной подвеской с гидравлическими амортизаторами рассчитаны на двух пассажиров, но в условиях СВО на них передвигаются и по четверо. Эта маневренная техника помогает эвакуировать раненых с поля боя и доставляет беспилотники на место старта.