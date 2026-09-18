В Югре в дни досрочного голосования свой выбор сделали почти 52 тысячи избирателей
В Ханты‑Мансийском автономном округе — Югре подошло к концу досрочное голосование для отдельных категорий избирателей.
Выборы прошли в труднодоступных и отдалённых населённых пунктах в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском и Ханты‑Мансийском районах.
Голосование проходило с 30 августа по 17 сентября 2026 года. За этот период свой выбор сделали 51 932 избирателя.
Сохранность бюллетеней была обеспечена на всех этапах: они находятся в переносных ящиках, которые были опечатаны в присутствии наблюдателей. Помещения, где хранятся ящики, — под охраной полиции до момента подсчёта голосов, а за ситуацией ведётся круглосуточное видеонаблюдение — меры действуют вплоть до окончания основного этапа голосования, — 20.00 20 сентября 2026 года.