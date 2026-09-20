В Югре завершилось всероссийское голосование, 728 избирательных участков региона закрыты
Для избирателей региона процедура участия в выборах завершена, а для членов участковых избирательных комиссий наступил следующий рабочий этап.
«Члены участковых комиссий приступают к процедуре подсчета голосов избирателей. На всех избирательных участках следить за честностью и прозрачностью подсчета голосов избирателей будут наблюдатели, кандидаты и представители политических партий. Ведется видеонаблюдение», – сообщили в Избирательной комиссии региона.
Предварительные результаты могут появиться вечером 20 сентября и в ночь на 21 сентября, а затем будут уточняться по мере поступления новых протоколов.