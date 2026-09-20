В Корликах проголосовали почётный оленевод и народный мастер
На избирательном участке №563 в Корликах свой гражданский долг исполнили Василий Гаврилович Кунин — почётный оленевод Югры, и Жанна Александровна Хохлянкина — народный мастер России.
Семья относится к коренным малочисленным народам Севера. Живут и сохраняют традиции они на родовом угодье К-13 на берегу реки Полька-игол.
Жанна Александровна — коренная жительница Корликов, потомственный мастер ваховских ханты, продолжает традиции своей матери. В этом году семья участвует в окружном конкурсе «Лучшее стойбище Югры».
Напомним, в Югре продолжается третий, завершающий день выборов. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.