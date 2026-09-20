Заключительный розыгрыш призов фестиваля «Югра вместе!» в регионе состоится в 20 часов
Знания о родном регионе принесли участникам викторины тысячи подарков, крупных или поощрительных.
Уже известно, что самые значительные призы – квартиры подарили жителям Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, поселка Солнечный Сургутского района и пгт. Игрим Березовского района.
Три призовых автомобиля поедут к своим водителям в поселок Пойковский Нефтеюганского района, город Белоярский и поселок Аган Нижневартовского района.
Квадроциклы отправили в Когалым, Лангепас, Урай, Мегион, Нягань, Югорск, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Белоярский, поселки Чантырья Кондинского района и Горноправдинск Ханты-Мансийского района, пгт. Коммунистический Советского района и пгт. Талинка Октябрьского района.
Кроме этих подарков, югорчане получили еще массу полезной техники и гаджетов – велосипеды, телевизоры, смартфоны, фены, блендеры, термосы, наушники, утюги и полезную технику для дома.
Например, в Когалыме жениху повезло выиграть в викторине «Югра вместе!» телевизор к свадьбе.
Но это еще не все: меньше получаса осталось до финального розыгрыша, который состоится ровно в 20 часов текущего дня.