Форма поиска

Для слабовидящих
Фото: Игорь Дементьев

Заключительный розыгрыш призов фестиваля «Югра вместе!» в регионе состоится в 20 часов

20.09.2026

Знания о родном регионе принесли участникам викторины тысячи подарков, крупных или поощрительных.

Уже известно, что самые значительные призы – квартиры подарили жителям Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, поселка Солнечный Сургутского района и пгт. Игрим Березовского района.

Три призовых автомобиля поедут к своим водителям в поселок Пойковский Нефтеюганского района, город Белоярский и поселок Аган Нижневартовского района.

Квадроциклы отправили в Когалым, Лангепас, Урай, Мегион, Нягань, Югорск, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Белоярский, поселки Чантырья Кондинского района и Горноправдинск Ханты-Мансийского района, пгт. Коммунистический Советского района и пгт. Талинка Октябрьского района.

Кроме этих подарков, югорчане получили еще массу полезной техники и гаджетов – велосипеды, телевизоры, смартфоны, фены, блендеры, термосы, наушники, утюги и полезную технику для дома.

Например, в Когалыме жениху повезло выиграть в викторине «Югра вместе!» телевизор к свадьбе. 

Но это еще не все: меньше получаса осталось до финального розыгрыша, который состоится ровно в 20 часов текущего дня. 

ugra-news.ru

20.09.2026

20.09.2026