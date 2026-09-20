Жители Ханты-Мансийска собрали более 700 тысяч рублей для бойцов СВО на фестивале «ЮГРА — ВМЕСТЕ!»

Во второй день фестиваля «ЮГРА — ВМЕСТЕ!» в образовательных организациях Ханты-Мансийске прошли благотворительные ярмарки. Жители города собрали 713 тысяч 635 рублей для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города.