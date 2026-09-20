Жители Ханты-Мансийска собрали более 700 тысяч рублей для бойцов СВО на фестивале «ЮГРА — ВМЕСТЕ!»
Во второй день фестиваля «ЮГРА — ВМЕСТЕ!» в образовательных организациях Ханты-Мансийске прошли благотворительные ярмарки. Жители города собрали 713 тысяч 635 рублей для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города.
Корреспонденты «Новостей Югры» посетили площадку Центра образования №7 имени Дунина-Горкавича.
Двор образовательной организации, где прошла ярмарка, был заполнен желающими принять участие в благом деле. Здесь можно было приобрести выпечку, осенний урожай, детские поделки – вязанные игрушки, фенечки, картины. Каждый класс старался украсить свой стол так, чтобы привлечь побольше покупателей - их встречали горячим чаем в самоварах и яркими осенними декорациями. Некоторые участники пришли на праздник в национальных костюмах.
Площадку Центра образования посетила заместитель губернатора Югры Елена Майер.
«Сегодня еще раз убедилась: Югра – это действительно про единство, тепло и команду, где важен каждый», - написала она в своих социальных сетях.
Атмосферу праздника ярмарке добавили выступления творческих коллективов города. Постарались все – и дети и взрослые.
«Я сама испекла на ярмарку булочки в форме тыквы, которые разобрали уже в первые полчаса. Еще я связала подставки-подстаканники в форме овощей», - рассказала ученица 7 «А» класса Ахмедова Зарина.
Кстати, только ее классу удалось продать на ярмарке товаров более, чем на 8 000 рублей.
Руководитель организации «СборХМ» Кристина Филиппенко от всей команды поблагодарила жителей города за сплоченность:
«Хотим сказать спасибо педагогическому составу, родителям, ученикам. Тем, кто сегодня внес огромный вклад в нашу победу».
Она сообщила, что сумма позволит закупить все необходимое по заявкам бойцов, а доставка запланирована на 29 сентября.