55 караваев испекли хантымансийцы на «Празднике хлеба»
«Праздник хлеба» стал ярким лейтмотивом фестиваля «ЮГРА – ВМЕСТЕ!».
Городской пекарский фестиваль объединил пекарей, кулинаров, представители национально-культурных объединений и горожан – всего более 50 участников. Итоги конкурса авторских караваев подвели на выставке «Единый каравай – единая страна».
Стоит заметить, что караваи были тематические. Поэтому оценивание проходило по номинациям: «Каравай семейного счастья», «ZA ПОБЕДУ!!!», «Каравай единства», «Россия — наш общий дом», «Символ гостеприимства», «Вкус родной земли» и «Каравай-история».
Победители были двух категорий: объединения и частные лица. В числе победителей оказались: ИП Александра Белкина, ИП Галина Мацагова, СОШ №№ 4,5 и 9, детский сад № 20 «Сказка» и ООО «Академия питания», а также Наталья Нусс, Рахат Чукунова, Зарина Ержанова, Райгуль Серикбаева, Ирина Тальнишных, Анастасия Власова и Сабина Аюпова.
Отдельно прошло зрительское голосование, в котором победил каравай «Дар Сорни-най» – произведение искусства, испеченное сотрудниками столовой Центра образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А.
«Сорни-Най – великая богиня-мать, божество плодородия, жизни и покровительница народа ханты и манси. И наш каравай в виде рога изобилия, который дала коренным народам Сорни-Най», – прокомментировали авторы произведения кулинарного искусства.
В композиции участвуют югорские дикоросы: шишки, грибы и ягоды. Окружают рог изобилия изготовленные из соленого теста: чум, северные олени и лось. Кроме того, присутствуют вырезанные из дерева мамонты. Инсталляция имеет подсветку и драпировку из мха. Все это органично переплетается с ватрушками, мини-круассанами, булочками и пирожками, сыплющимися из огромного рога.
«У нас в выпечке каравая принимали участие не только работники столовой, но педагоги и родители. например, папа одного из учеников изготовил металлическую форму для рога. Педагоги изготовили постамент с подсветкой, а ученики слепили из соленого теста фигурки животных. Поэтому победу мы разделяем на всю школу – на весь наш дружный коллектив», – сказали представители СОШ № 7.
Индивидуальный предприниматель Галина Мацагова и ее коллектив «Назымчанка» псотоянно участвует в «Празднике хлеба». В этот раз каравай мастериц победил в номинации «ZA ПОБЕДУ!!!»
Каравай испечен из дрожжевого теста и подан на полотенце из мастики.
«Полотенце с хантыйским орнаментом «След медведя». Вы знаете, что медведь изображен на шевронах наших ребят, воюющих сейчас на СВО. Еще один символ победы – стела города трудовой доблести Ханты-Мансийска напоминают над о победе в Великой Отечественной войне. Голуби и маки – все символично», – рассказывает о каравае представитель команды Галины Мацаговой и добавляет, что индивидуальный предприниматель тесно сотрудничает с волонтерскими организациями, которые оказывают гуманитарную помощь на СВО.