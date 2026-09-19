Людмила Алфёрова проголосовала на больших выборах-2026 в национальной деревне Русскинская
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Югры Людмила Алфёрова приняла участие в голосовании во второй день избирательного марафона многоуровневых выборов в Югре.
Омбудсмен проголосовала на избирательном участке №460 в деревне Русскинская вместе с президентом Союза оленеводов-частников, членом Общественной палаты Югры Степаном Кечимовым.
Выбор участка, по словам омбудсмена, не случаен: Русскинская — территория, где особенно заметно переплетение традиционного уклада и современной жизни.
Для Людмилы Алфёровой визит сюда — не просто исполнение гражданского долга, а возможность напрямую пообщаться с жителями, в том числе с теми, кто ведёт традиционный образ жизни и живёт на родовых угодьях. В ходе посещения она обсудила с земляками актуальные вопросы, касающиеся сохранения культуры, прав и интересов коренных народов Севера.
Участие уполномоченного в выборах подчёркивает важность вовлечённости представителей власти и общественных институтов в электоральные процессы — особенно в отдалённых и труднодоступных районах, где голос каждого жителя имеет особое значение.