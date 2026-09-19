Коренные народы Югры ярко проявили себя в первый день выборов — 2026
В первый день трёхдневного выборного марафона в Югре представители коренных малочисленных народов Севера не просто исполнили свой гражданский долг — они превратили посещение избирательных участков в демонстрацию сохранения культурной идентичности.
Яркие национальные наряды стали одним из самых запоминающихся акцентов избирательных участков. В Нижневартовском, Берёзовском и Белоярском районах жители приходили голосовать в национальных костюмах, а в Советском районе в традиционных нарядах проголосовали участники «Ассамблеи народов России», подчеркнув единство многонационального региона.
Особенно показательной стала активность семей и целых династий. В национальном посёлке Лемпино (Нефтеюганский район) на участок пришла Раиса Коптяева — хранительница традиций народа ханты, известная своими работами по созданию украшений из природных материалов. Для неё участие в выборах — это не формальность, а возможность влиять на будущее, не теряя связи с корнями. Её слова точно передают настрой многих северян: «Явка на выборы — это возможность строить общее будущее, сохраняя при этом уникальную культуру и традиции каждого народа».
Напомним, важной частью выборного процесса стало досрочное голосование для жителей труднодоступных территорий и стойбищ. С 30 августа по 17 сентября свой выбор сделали 51 932 человека — среди них представители коренных народов, живущие вдали от крупных населённых пунктов. Чтобы обеспечить им возможность проголосовать, члены избирательных комиссий преодолевали сотни километров: добирались на лодках, вездеходах и вертолётах. Так, в Нижневартовском районе комиссия сельского поселения Аган прошла на лодке более 100 километров по воде, чтобы добраться до отдалённого стойбища Усть‑Ватъёган.
Всего в первый день голосования, 18 сентября, в Югре работали 728 избирательных участков. К 20:00 проголосовали 394 409 человек — 34,23 % от общего числа избирателей.