Вахтовики Югры проголосовали досрочно, нефтяники воспользовались системой «Мобильный избиратель»
Специалисты предприятий нефтегазовой сферы голосуют в Югре, используя все предоставленные возможности.
Так, для сотрудников, занятых на предприятиях непрерывного цикла, есть несколько вариантов, как реализовать свое гражданское право. Если работающие вахтой на отдаленных месторождениях уже отдали свой голос досрочно, то специалисты, которые трудятся недалеко от населенных пунктов и стационарных избирательных участков, прибыли для голосования благодаря поддержке системы «Мобильный избиратель» – механизма, который позволяет проголосовать не по месту постоянной регистрации, а там, где вы фактически находитесь в дни голосования. Для этого было нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, выбрать удобный для себя участок и в день выборов прийти туда с паспортом.
Так и поступила Валерия Бирзниекс - сотрудница АО «Транснефть Сибирь», которая выбрала избирательный участок в Ханты-Мансийском районе.
«Сегодня мы с коллегами приехали на избирательный участок, чтобы проявить активную гражданскую позицию и воспользоваться своим избирательным правом. Приглашаем всех принять участие в выборах», – призвала земляков Валерия Бирзниекс.