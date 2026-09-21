В столице Югры подвели итоги Кубка губернатора Югры по конкуру и выездке
В Ханты-Мансийске в воскресенье, 20 сентября, завершились грандиозные Всероссийские соревнования на Кубок губернатора Югры по конкуру и выездке, в которых приняли участие около 180 всадников из различных регионов страны, а также из Казахстана и Узбекистана.
В заключительный день турнира болельщиков ждал большой праздник с обширной развлекательной программой. На территории спортивной школы «Мустанг» были организованы площадки с культурно-творческими направлениями «Физкульт-привет», «Сувениры», «Гумкорпус», «Центр Патриотов», «Движение Первых», «Разговоры о книге», «Мастер-классы», «Мультфильмы», «Автосимуляторы», «Фудкорт».
Дети могли поиграть в подвижные игры, принять участие в мастер-классах, заняться творчеством. А по окончании Гран-при и церемонии награждения состоялось выступление музыкальных гостей — популярной группы The Hatters из Санкт-Петербурга.
Добавим, что всего в течение шести соревновательных дней состязаний жокеи разыграли 65 комплектов наград в конкуре и выездке, а также в новом для Кубка губернатора Югры виде программы кюр — это выступление на лошади под музыку. Напомним, призовой фонд турнира составил 9,75 млн рублей. Итоги соревнований подвела заместитель губернатора Югры Елена Майер:
«С каждым годом этот турнир привлекает все больше спортсменов из разных субъектов, а также из зарубежных стран. Мы очень рады, что этот вид спорта активно развивается в нашем регионе, у наших спортсменов очень хорошие результаты. На этих соревнованиях команда Югры самая многочисленная. И очень часто наши спортсмены поднимались на пьедестал, мы ими очень гордимся», — высказалась Елена Майер.
Заместитель губернатора заметила, что эти выходные выдались очень урожайными на медали для югорских атлетов, напомнив, что параллельно в столице Чувашии очень успешно выступили наши биатлонисты:
«Поэтому еще раз можно сказать, что Югра — это территория спорта. Мы гордимся этими результатами. Также важно отметить, что Кубок губернатора по конкуру и выездке пользуется высокой репутацией у экспертов и судей. Они отмечают высокий уровень организации, нашу площадку, инфраструктуру, которая сегодня соответствует не только российским, но и международным стандартам».