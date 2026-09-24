Говорили о комплексном подходе к сохранению здоровья коренных народов
24 сентября в г. Ханты-Мансийске состоялось заседание Комиссии по делам коренных малочисленных народов Севера Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Председатель Комиссии по делам коренных малочисленных народов Севера Виктор Вискунов озвучил главную тему заседания: «Комплексный подход к сохранению здоровья коренных малочисленных народов Севера Югры: профилактика, лечение и реабилитация».
В докладах директор Института профессионального образования коренных народов Югры Ольга Муллер и аспирантка Сургутского государственного университета Капиталина Худи затронули проблемы и перспективы реализации программ по здоровьесбережению для учащихся школ с интернатами, где проживают дети из семей коренных народов Югры.
Заместитель главного врача Октябрьской районной больницы Наталья Ивановских дала очень подробную информацию о доступности и качестве медицинской помощи в районах проживания коренных жителей.
Начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий окружного департамента социального развития Анна Габбасова озвучила вопрос о реализации мер социальной поддержки граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.
Доктор биологических наук, заместитель директора медицинского института Сургутского государственного университета Ольга Литовченко говорила о роли фундаментальных исследований в формировании системы сохранения здоровья коренных народов.
О роли общественной организации «Спасение Югры» в поддержке здоровья и социальной адаптации коренных малочисленных народов говорил Виктор Банк, президент этой организации.
Людмила Алфёрова, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Югры, отметила: «Мы привыкли говорить о сохранении традиционных знаний, родных языков, о поддержке традиционных отраслей хозяйствования – это для нас важные вопросы. А сегодня затронули очень важный вопрос. Действительно, без здорового тела и духа, наверное, движения вперёд у нас не будет. Сегодня мы услышали разноплановый взгляд на эту тему. Мне очень приятно, что здесь сегодня и наука, и практика, и общественное объединение. И сегодня мы прослушали очень хорошую, содержательную точечную информацию».
Наталья Краснопеева