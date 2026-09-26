В Ханты-Мансийском районе высадили 8 тысяч кедров в рамках акции «Сохраним лес»
В Ханты-Мансийском районе в 50 километрах от столицы Югры прошла массовая высадка леса. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.
Высадка стала центральным событием всероссийской акции «Сохраним лес», которая проводится в поддержку федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».
Акция проходит уже восьмой сезон и объединяет тысячи неравнодушных людей. Участника на участке площадью два гектара высадили 8 тысяч сеянцев сосны сибирской, или кедровой, с открытой корневой системой.
В посадке участвовали взрослые и дети, горожане, организации и коллективы учреждений.
Выбранный участок — непростой. Раньше здесь велась заготовка древесины для субъектов малого и среднего бизнеса, после чего территорию включили в состав земель лесного фонда, нуждающихся в лесовосстановлении. Теперь на месте вырубки появится будущий лес.
В ближайшие годы специалисты лесного хозяйства проведут здесь агротехнический уход, а при необходимости дополнят посадку новыми деревьями.