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Фото: Депнедра Югры

В Ханты-Мансийском районе высадили 8 тысяч кедров в рамках акции «Сохраним лес»

26.09.2026

В Ханты-Мансийском районе в 50 километрах от столицы Югры прошла массовая высадка леса. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

Высадка стала центральным событием всероссийской акции «Сохраним лес», которая проводится в поддержку федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Акция проходит уже восьмой сезон и объединяет тысячи неравнодушных людей. Участника на участке площадью два гектара высадили 8 тысяч сеянцев сосны сибирской, или кедровой, с открытой корневой системой.

В посадке участвовали взрослые и дети, горожане, организации и коллективы учреждений.

Выбранный участок — непростой. Раньше здесь велась заготовка древесины для субъектов малого и среднего бизнеса, после чего территорию включили в состав земель лесного фонда, нуждающихся в лесовосстановлении. Теперь на месте вырубки появится будущий лес.

В ближайшие годы специалисты лесного хозяйства проведут здесь агротехнический уход, а при необходимости дополнят посадку новыми деревьями. 

ugra-news.ru

26.09.2026

26.09.2026