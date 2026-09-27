В Тюменской области начинается отстрел бурых медведей
Госохотдепартамент Тюменской области принял решение о регулировании численности бурого медведя. Кампания по отстрелу продлится ровно месяц — с 24 сентября по 23 октября 2026 года.
Как пишет «Тюменская область сегодня», в список попали 13 общедоступных охотничьих угодий: «Абатское», «Аромашевское», «Вагайское», «Викуловское», «Голышмановское», «Ишимское», «Нижнетавдинское», «Сорокинское», «Тобольское», «Уватское», «Юргинское», «Ялуторовское» и «Ярковское». Кроме того, мероприятия затронут три закреплённых угодья: 8/2 («ООиР Заводоуковского ГО»), «Чумбулукский» («ЭКСА») и «Ильтымский» («Ингаир»).
Лидером по квоте стало Юргинское угодье — там разрешено добыть 9 особей. По пять медведей можно отстрелить в Тобольском и «Чумбулукском» угодьях. Ещё в шести территориях — Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Сорокинском, Уватском и «Ильтымском» — лимит составляет по 3 особи. В Ишимском, Ялуторовском, Ярковском и угодье 8/2 разрешено отстрелить по 2 медведя, а в Абатском, Голышмановском и Нижнетавдинском — по одному.
Какие орудия допустимы, прописано в правилах охоты, утверждённых приказом Минприроды России, а также в постановлении губернатора Тюменской области. Использование добытой продукции будет регулироваться действующим порядком.
По данным ТАСС, выходы медведей к людям фиксируются во всех регионах Сибири. Ранее сообщалось, что в 2026 году хищники появлялись вблизи населённых пунктов в 41 субъекте РФ. За последние месяцы жертвами нападений зверей стали 20 человек.