В Тюменской области начинается отстрел бурых медведей

В Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре идёт активная подготовка к зимнему периоду. Ключевое направление — проверка и отработка развёртывания мобильных пунктов обогрева, которые в случае непогоды могут спасти жизнь людям на трассах.