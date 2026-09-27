Осенний праздник рыбалки объединил Нягань и Октябрьский район
Народная мудрость «рыбак рыбака видит издалека» как нельзя лучше отражает дух чемпионата «Рыбак года»: на берегу между людьми действительно будто сами собой рушатся барьеры, а общее увлечение становится прочным мостом между разными поколениями и профессиями.
В этом году Открытый чемпионат по рыбной ловле вновь стал точкой притяжения для жителей Нягани и Октябрьского района — и доказал, что рыбалка давно вышла за рамки спорта, превратившись в настоящий праздник сообщества.
Уже почти два десятилетия эту добрую традицию поддерживает местное отделение партии «Единая Россия», а администрации обоих муниципалитетов выступают надёжными партнёрами проекта. Сегодня чемпионат — не просто состязание, а часть масштабного цикла «Народные игры», где важны не только цифры улова, но и атмосфера единства, взаимовыручки и уважения к северной природе.
В этом году соревнование во второй раз подряд прошло осенью, а не по привычной зимней схеме. Раньше рыбаки традиционно собирались на льду озера Зеркального в Приобье: бурили лунки, мерялись терпением и сноровкой, ловили момент, когда поплавок дрогнет от осторожного касания рыбы. Но организаторы решили перенести праздник на золотую пору — чтобы дать возможность большему числу любителей рыбалки принять участие, не рискуя здоровьем в морозные дни.
Новой площадкой стала живописная пристань вдоль улицы Береговой в посёлке городского типа Приобье. Осенний пейзаж — золотая листва, спокойная гладь воды, лёгкий прохладный ветер — создал особую атмосферу: казалось, сама природа благоволила рыбакам.
Интерес к чемпионату продолжает расти: в этом году на старт вышли более 50 рыболовов, объединённых в 16 команд. Среди них — коллективы предприятий и организаций, семейные команды и просто компании единомышленников, для которых рыбалка — это и хобби, и способ провести время вместе. Отдельно отметилась дружная команда рыбаков‑любителей из числа сторонников «Единой России»: они не только боролись за призы, но и помогали с организацией, поддерживали новичков и следили, чтобы все соблюдали правила бережного отношения к водоёму.
Спортивная часть мероприятия прошла чётко и слаженно. Судьи внимательно фиксировали каждый улов и оценивали не только вес и размер рыбы, но и соблюдение норм вылова, аккуратность обращения с уловом и даже творческий подход к подаче блюда — ведь часть конкурса была посвящена приготовлению ухи.
По итогам состязаний определились победители в разных номинация.
«Первая рыбка» — Сергей Брюшков (именно его удочка первой порадовала поклёвкой, задав тон всему дню).
«Самая большая рыба» — Шукурилло Омаралиев (его трофей стал предметом всеобщего восхищения и поводом для множества фотографий).
«Самая маленькая рыбка» — Николай Розум (эта номинация, вопреки ожиданиям, пользовалась особой популярностью: она напоминала, что в рыбалке важен не только результат, но и сам процесс, умение радоваться мелочам).
«Самый юный рыбак» — Артур Аглетдинов — мальчик не растерялся среди опытных рыбаков, терпеливо ждал поклёвки и в итоге не только поймал свою первую рыбу, но и заслужил аплодисменты всей площадки.
«Лучшие повара» — команда «Архивисты‑оптимисты», их уха получилась особенно ароматной и сытной — судьи отметили сбалансированный вкус и соблюдение традиционных рецептов.
1 место в командном зачёте — «Н‑Телеком». коллектив продемонстрировал отличную слаженность: каждый участник знал свою задачу, и вместе они смогли показать лучший суммарный результат.
«Рыбак года» — Александр КОЛЕВАТОВ. Этот титул достался участнику, который не только выловил достойный улов, но и проявил знание местных водоёмов, умение выбирать снасти и тактику, а также готовность делиться опытом с другими.
Помимо официальных номинаций, на площадке царила особая атмосфера: звучали рыбацкие байки, обменивались советами по снастям и приманкам, вспоминали лучшие уловы прошлых лет. Для многих семей этот день стал маленьким семейным праздником — дети с восторгом наблюдали, как взрослые распутывают снасти, а потом с гордостью несли свой первый маленький трофей.
Организаторы отдельно подчёркивали важность бережного отношения к природе: перед стартом всем участникам напомнили о правилах рыболовства, нормах вылова и необходимости отпускать мелкую рыбу, чтобы сохранить популяцию. Многие команды даже заранее подготовили контейнеры для сбора мусора, чтобы после праздника берег остался таким же чистым, каким был до их прихода.
Чемпионат «Рыбак года — 2026» ещё раз доказал: рыбалка — это не просто спорт или способ добыть рыбу. Это возможность укрепить здоровье, научиться терпению и внимательности, передать традиции от старших к младшим и, главное, почувствовать, как общее дело сближает людей и помогает сохранять добрые традиции северного края.