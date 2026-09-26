Практика департамента образования Югры признана лучше в стране
Цифровой ресурс «Осторожно, травля!» Департамента образования и науки Югры стал победителем на XVII Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! В фокусе — семья!». Об этом сообщила заместитель губернатора Югры Елена Майер в канале «Сокровища Югры».
Ресурс создан для быстрой борьбы с буллингом в школах региона. В электронные дневники добавлена специальная кнопка. Нажав её, можно отправить обращение профильным специалистам.
Все сигналы обрабатываются конфиденциально. Заявитель может остаться анонимным. В 2025 году через этот ресурс поступило около 300 обращений, 90% из которых — от детей.
Любой, кто столкнулся с травлей или был её свидетелем, может сообщить об этом. Можно рассказать о случаях психологического или физического насилия, конфликтах между участниками образовательного процесса и любых других нарушениях, требующих вмешательства специалистов.
«Система помогает вовремя заметить проблему, быстро подать сигнал и запустить программу психологической поддержки как для самого ребенка, так и для его семьи. Для педагогов и классных руководителей это понятный пошаговый алгоритм действий, который убирает лишние барьеры на пути к решению конфликтных ситуаций», — рассказала Елена Майер.
Форум «Вместе – ради детей! В фокусе – семьЯ!» – это главная федеральная площадка в сфере поддержки детства, которую ежегодно организует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Поздравляю команду окружного департамента образования и науки с заслуженной наградой на федеральном уровне. Пусть эта важная практика и дальше помогает защищать наших детей!» — резюмировала заместитель губернатора.