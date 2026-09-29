Участники программы «Сенежа» из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработали современные проекты по развитию команд
Участники третьего потока «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» разработали 12 тренингов и деловых игр для повышения эффективности и сплочения команд. Работа шла в рамках образовательной программы, которая объединила более 100 специалистов из 40 регионов России и Республики Абхазия. Среди участников – два представителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«Школа тренеров команд» готовит специалистов, способных сопровождать команды на разных этапах развития – от формирования общей цели и распределения ролей до преодоления внутренних барьеров и повышения результативности. В третий поток вошли бизнес-тренеры, педагоги, психологи, руководители и эксперты в сфере командного развития. На участие поступило более 1100 заявок, конкурс составил почти 10 человек на место.
Обучение проходило с марта по сентябрь и включало очные модули, онлайн-сопровождение, стажировки на проектах Президентской платформы и Мастерской управления «Сенеж» и работу с реальными командами. Участники осваивали методы командной диагностики, фасилитации и модерации, игровые и деятельностные форматы, инструменты развития лидерства и командной культуры. Полученные знания они применяли на практике, тестируя и дорабатывая собственные образовательные продукты.
««Школа тренеров команд» отвечает на одну из ключевых задач сегодняшнего дня – повышение эффективности команд в государстве, бизнесе и общественной сфере. Качество совместной работы, умение договариваться, распределять ответственность и сохранять общий фокус напрямую влияют на скорость и результат реализации решений. Выпускники разработали практические инструменты, которые помогут командам справляться с этими задачами. Особенно ценно, что продукты создавались в межрегиональных группах и объединили опыт специалистов из разных территорий и профессиональных сфер. Это позволяет адаптировать и тиражировать практики практически в любом регионе России», – отметила проректор по образовательной и научной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Людмила Васильева.
Финал программы прошел в Мастерской управления «Сенеж». Его центральной частью стала итоговая аттестация: межрегиональные команды представили экспертам разработанные тренинги и деловые игры. Проекты посвящены конструктивной коммуникации, укреплению доверия и ответственности, работе с ценностями, преодолению конфликтов и принятию решений в условиях неопределенности.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на программе «Школа тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляли два участника – Владимир Ханжин и Роман Войко.
Владимир Ханжин – бизнес-тренер, модератор, архитектор образовательных программ, победитель конкурсов «Мастер бизнес-тренинга» 2019 года и «Знание. Лектор» 2023 года, выпускник Мастерской новых медиа по направлению «Стратегические коммуникации».
На программе «Школа тренеров команд» он вместе с командой разрабатывал тренинг «Архитектура командных привычек». Тренинг помогает менять командную культуру через конкретное поведение людей. Его идея в том, что культура определяется не только декларируемыми ценностями, но прежде всего привычными действиями: как команда проводит совещания, реагирует на ошибки, распределяет ответственность, принимает решения и выполняет договоренности.
На игровых кейсах и реальном опыте коллектива участники выявляют скрытые поведенческие автоматизмы, оценивают их влияние на результат и проектируют новые командные привычки. Итогом становится «контракт на эксперимент» – план изменений, которые команда готова проверить в повседневной работе. Программа рассчитана на сработанные команды численностью от 8 до 30 человек.
«Наш тренинг посвящен командным привычкам. Он помогает выявлять автоматизмы в командной работе и менять «образ жизни» команды к лучшему. А «Школа тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» любому подарит вдохновение, мотивацию и уверенность как в себе, так и в людях вокруг», – поделился Владимир Ханжин.
Роман Войко – директор АНО содействия повышению уровня культуры, образования и грамотности населения «Интеллектуальный потенциал», предприниматель, тренер-консультант в области публичных коммуникаций и развития команд. Победитель проекта «Знание. Лектор» 2023 года, член Российского общества «Знание», выпускник и член Экспертного клуба Мастерской новых медиа. Автор, организатор и модератор образовательных программ, сотрудничает с арт-кластером «Таврида», Академией «Меганом», Академией «Добрино», Центром созидания «Маяк», Союзом театральных деятелей РФ.
Вместе с командой он разрабатывал тренинг «Режиссура перемен: как сохранить взаимодействие команды в условиях изменений». Тренинг предназначен для команд, которые хотят проходить изменения без потерь. Участники осваивают алгоритм перераспределения ролей и функций, учатся распознавать реакцию команды на перемены и адаптировать совместную работу под новые условия.
Программа помогает сохранить управляемость и взаимодействие, когда привычные правила перестают работать, и воспринимать изменения не только как источник риска, но и как пространство для поиска новых решений. Тренинг особенно полезен коллективам, которым предстоят организационные преобразования или запуск нового проекта.
Все разработанные решения предполагают адаптацию под специфику конкретной территории, отрасли или организации. После завершения программы выпускники смогут применять и тиражировать эти практики в своих регионах для повышения эффективности команд в органах власти и коммерческой сфере.