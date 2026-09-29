Жители Югры смогут пройти «Большой этнографический диктант — 2026»
В России с 3 по 12 ноября 2026 года состоится XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Её проводит ФАДН России совместно с партнёрами: Институтом этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо‑Маклая РАН, Министерством культуры Российской Федерации и Россотрудничеством.
Акция, сообщают организаторы, призвана укрепить общероссийскую гражданскую идентичность, популяризировать традиционные российские духовно‑нравственные ценности и противодействовать искажению исторических фактов. Для участников акция — шанс проверить, насколько хорошо они знают традиции, языки, историю и культуру народов, населяющих Россию.
Пройти диктант можно в двух форматах. Очно — на специально организованных площадках: их открыто более 2 тысяч, в том числе свыше 250 уникальных общедоступных площадок по всей стране. Кроме того, площадки работают в Русских домах за рубежом и загранучреждениях МИД России — это позволяет расширить международное присутствие акции. Тем, кому удобнее участвовать удалённо, доступен онлайн‑формат на официальных ресурсах мероприятия: он делает диктант доступным для жителей любых регионов и стран.
Особенностью акции в 2026 году станут видеовопросы: их подготовят участники специальной военной операции и представители народов России. Вопросы посвятят Году единства народов России и будут включены в программу диктанта.
Ещё одна возможность для всех желающих — возможность принять участие в конкурсе на лучший вопрос для диктанта. Он проходит на официальном сайте акции с 14 по 30 сентября 2026 года. Чтобы подать заявку, достаточно воспользоваться вкладкой «Предложить вопрос». Автор самого креативного и оригинального вопроса не только увидит свой вопрос в финальной версии диктанта, но и получит памятные призы с символикой акции.
Итоги «Большого этнографического диктанта» подведут 12 декабря 2026 года — в День Конституции Российской Федерации. Все подробности, включая порядок регистрации на площадки и доступ к онлайн‑версии, опубликованы на официальных сайтах акции.