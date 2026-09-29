В Югре упростили процедуру оформления удостоверения многодетной семьи
Власти Югры упростили процедуру оформления удостоверения многодетной семьи. Соответствующее решение приняли на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук.
Теперь в состав такой семьи совместно с родителем могут быть включены дети от предыдущих браков – пасынки и падчерицы – если в отношении второго родителя выполняется хотя бы одно из условий: он неизвестен, признан недееспособным, умер либо объявлен умершим, признан безвестно отсутствующим, лишён родительских прав либо его место нахождения не установлено. Ранее основаниями для включения таких детей в удостоверение многодетной семьи считали только смерть второго родителя или лишение его родительских прав, а новые нормы позволят большему числу семей получить статус многодетной и воспользоваться льготами.
«Теперь в состав семьи можно будет включить пасынков и падчериц, если второй родитель по объективным причинам не участвует в воспитании ребенка. Это позволит расширить круг лиц, имеющих право на положенные льготы», – уточнил руководитель региона.
Поддержка института семьи остаётся одним из приоритетов социальной политики Югры, а предлагаемые изменения – это учёт реальных жизненных ситуаций, в которых воспитываются дети в расширенных семьях.