В Югре ввели выплаты супругам за 75 и 80 лет совместной жизни
В Югре расширили действующую меру социальной поддержки – единовременное пособие супругам в связи с юбилеем совместной жизни. Сейчас оно предусмотрено для пар, отметивших 70 лет брака. На заседании правительства региона под председательством губернатора Руслана Кухарука приняли решение установить выплаты для супругов, находящихся в браке 75 и 80 лет, в размере 75 000 и 80 000 рублей соответственно.
Инициатива призвана отметить заслуги крепких семей и сделать льготы доступнее для большего числа жителей региона.
«У нас есть достойные примеры крепких семей – и именно по просьбам старшего поколения мы воплощаем эти инициативы. Тем, кто долгие годы идёт рука об руку, – наша искренняя благодарность и поддержка», – отметил глава региона.
Ранее выплата предоставлялась до 70‑летнего юбилея совместной жизни, но с появлением семейных пар-долгожителей возникла необходимость пересмотра условий ее предоставления, теперь право появится и у тех семей, которые сохраняют союз дольше этого срока.
«Это радостное изменение, которое подтверждает высокое качество жизни в Югре и увеличение продолжительности жизни. Мы узнали о супружеской паре из Ханты-Мансийска, у которой юбилей совместной непрерывной жизни составляет 75 лет. Это труженики тыла, ветераны труда. Сегодня они здравствуют, в отличном настроении и состоянии здоровья. Такая мера поддержки принята 18 лет назад и впервые за столько лет к нам обратилась пара с таким супружеским стажем, чему мы очень рады и внесли соответствующее изменения в законодательство для получения единовременной выплаты», – отметила врио директора департамента социального развития Югры Ирина Молданова.
Пособие назначается одному из супругов при наличии у него стажа работы на территории автономного округа не менее 15 лет, при условии постоянного проживания обоих супругов в Югре, наличия у них гражданства Российской Федерации, а также если их брак не прекращался и не был признан судом недействительным.