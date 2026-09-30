Владимир Путин: Молодёжь на форуме «Полюс» стремится внести свой вклад в дальнейшее развитие Арктики и содействовать освоению Заполярья
30 сентября в Архангельске запустился Всероссийский форум молодых учёных «Полюс» платформы Росмолодёжь.Форумы. 300 молодых исследователей будут работать над научно-технологическими задачами, связанными с развитием Арктической зоны и Северного морского пути. Участников ждёт насыщенная образовательная, деловая и внеучебная программы. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Приветственное слово участникам, экспертам и организаторам форума направил Президент России Владимир Путин: «Приветствую вас в Архангельске на Всероссийском форуме молодых учёных «Полюс». Ваша встреча вновь объединила активистов «Движения первых», школьников и студентов, исследователей и популяризаторов науки, собрала вместе инициативную, одарённую молодёжь из разных регионов России, которая стремится внести свой вклад в дальнейшее развитие Арктики, содействовать рачительному, хозяйственному освоению Заполярья, обеспечению надёжной эксплуатации Трансарктического транспортного коридора. Уверен, что форум пройдёт с успехом, на достойном организационном, творческом уровне, а его насыщенная программа, образовательные, просветительские мероприятия и практические классы откроют перед участниками широкое пространство возможностей, помогут им получить новые знания и компетенции, послужат реализации смелых идей, которые будут востребованы и принесут пользу нашей стране».
Участниками форума стали школьники, студенты и аспиранты, молодые исследователи, популяризаторы науки, журналисты, дизайнеры, продюсеры, режиссёры и лидеры общественного мнения из более чем 60 регионов России и стран зарубежья. Они будут работать по трём направлениям: «Исследователи», «Популяризаторы» и «Первые». Программа охватит приоритетные направления научно-технологического развития России, инициативы Десятилетия науки и технологий, комплексное освоение Арктики и Северного морского пути.
«Благодаря решениям Президента России Владимира Путина в стране создаются возможности для реализации потенциала детей и молодых людей в национальном проекте «Молодёжь и дети», в который входит форум "Полюс", где участники смогут объединить научные и профессиональные компетенции для решения актуальных научно-технологических задач, связанных с развитием Арктической зоны России и отечественных предприятий. Среди ключевых – разработка технологии энергоэффективной переработки техногенного сырья, вариантов устойчивого энергоснабжения Соловецкого архипелага, профессиограммновых специалистов для Арктики, стратегии переработки осадка сточных вод и концепций перевязочных материалов для экстремальных северных условий», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Глава Росмолодёжи добавил, что Архангельск – исторический центр российского мореплавания и один из ключевых городов по освоению Арктики. Он стал первым морским торговым портом России и сегодня сохраняет стратегическое значение для развития северных территорий, морской логистики и судоходства по Северному морскому пути.
В качестве заказчиков пяти ключевых продуктов выступили АО «Севералмаз», ООО «РВК-Архангельск», ПАО «Россети Северо-Запад», «Росатом Квантовые технологии» и ООО «Парсек Инжиниринг». Сквозные задачи представили от ПАО «Газпром», НАО «Национальная спутниковая компания» («Триколор»), АНО «Национальные приоритеты» и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».
Сквозные задачи посвящены разработке медиапроекта о Дальнем Востоке как территории науки и профессионального развития, образовательного занятия о применении беспилотников для мониторинга городской инфраструктуры, комплексного плана освоения арктического месторождения с учётом интересов коренных народов, а также телевизионного проекта о научном и инженерном наследии России.
«Наука и образование – ключевые преимущества Архангельской области. Потенциал САФУ и Лавёровского центра, компетенции наших предприятий позволяют решать задачи развития Арктики и Северного морского пути. Новые возможности для исследований и подготовки кадров откроет создаваемый кампус "Арктическая звезда". В эту работу вовлекаем молодёжь. Совместно с Росмолодёжью мы создали центр молодых исследователей "Полюс", и уже есть результаты: в 2025 году его программы охватили более 4,2 тысячи участников, подготовлено свыше 200 проектов. От нового форума ждём перспективных решений для Арктики, а главное – молодых специалистов, готовых связать своё будущее с Севером», – подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
В программе форума – лекции, практические занятия, экскурсии, и другие образовательные и досуговые события. Молодые учёные получат возможность посетить несколько маршрутов научно-популярного туризма, включающих передовую инновационную инфраструктуру исследовательских и образовательных организаций Архангельской области.
На площадке Всероссийского форума молодых учёных «Полюс» откроется выставка «Наука в лицах» – проект, который реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, посвящённый выдающимся молодым российским учёным. В экспозиции представят портреты 32 авторов исследований в прорывных научных областях и создателей инновационных технологий. На фото учёные примерили на себя образы звёзд сцены – дерзких, смелых, харизматичных. Яркая концепция «Учёные – новые рок-звёзды», разработанная совместно с креативным партнёром – проектом ЧТИВО, показывает их современными героями, увлечёнными своим делом, полными творческой энергии и готовыми менять мир. Выставка начнёт свою работу 2 октября в главном корпусе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова и продолжится вплоть до Всероссийского форума молодых учёных «Полюс» в 2027 году.
«Приятно видеть, что пространство форума охватывает многие сферы науки, в том числе и техническую. Я специалист довольно широкого профиля: занимаюсь электрическими машинами, мехатроникой, робототехникой и автоматизацией, проектирую и электрические системы, и 3D-модели для печати. Поэтому мне особенно интересно посмотреть, как мыслят специалисты из совсем других областей. Ты привык решать задачи определённым способом, а рядом человек с совершенно другим опытом – и он может посмотреть на ту же проблему под неожиданным углом. В работе над сложными проектами это особенно важно: например, сейчас я занимаюсь дисковой асинхронной машиной, где приходится одновременно разбираться в электротехнике, механике и материаловедении. Ознакомившись с задачей, оказалось, что он вообще соединяет энергетику, экономику, экологию и интересы местных жителей. Такие задачи в одиночку не вытянуть», – рассказал участник форума из Липецкой области Николай Казюра.
В работе форума в качестве экспертов принимают участие представители научного сообщества, органов государственной власти, индустрии и медиа. Среди экспертов – журналист, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Вассерман, автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
«Программа форума включает множество образовательных форматов с экспертами из различных направлений науки. Я считаю, что такие встречи важны, потому что, если хочешь, чтобы вокруг тебя развивалась наука, одной работы в лаборатории недостаточно. Нужно уметь собирать людей, договариваться, поддерживать инициативы и создавать условия, в которых молодым учёным хочется оставаться в профессии. За последние годы я успела поработать в экспедициях на Чёрном, Белом и Японском морях, и каждый раз убеждалась, насколько по-разному можно смотреть на одну и ту же научную проблему», – отметила участница из Севастополя Мария Подольская.
Экскурсионная программа для участников включит поездку на Белое море, на остров Ягры, в музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы» и обзорную экскурсию по Архангельску. Также участники посетят объекты научно-популярного туризма: Соломбальскую верфь, научные лаборатории САФУ имени М.В. Ломоносова и Архангельский водорослевый комбинат.
Торжественная церемония открытия форума состоялась в Молодёжном центре Архангельской области и продолжилось пленарным заседанием с участием экспертов и держателей передовых междисциплинарных проектов со всей России. Церемония закрытия форума состоится в формате торжественного концерта с награждением лучших решений и победителей грантового конкурса в концертном зале «Норд Экспо».
Форум пройдёт с 30 сентября по 3 октября 2026 года. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и Центр молодых исследователей «Полюс» – проект от Росмолодёжь. Официальный партнёр форума – ОЭЗ ППТ «Алабуга».