Как вербуют умных: лектор Общества «Знание» поделится опытом с молодежью ХМАО – Югры
Просветительская встреча состоится 7 октября в онлайн-формате. К участию приглашаются студенты, а также все желающие. Организатором выступило Общество «Знание». Мероприятие соответствует целям и задачам нац.проекта «Молодежь и дети».
Перед слушателями выступит лектор Российского общества «Знание», соучредитель Свердловской региональной общественной патриотической организации «Живые сердца», ветеран СВО Максим Томилов. Он раскроет современное понятие терроризма, а также расскажет, как студентов вовлекают в противоправную деятельность через фиктивные исследования, работу, обещания легкого заработка и идеи.
Особое внимание спикер уделит практическим аспектам безопасности. Он объяснит, как распознать признаки вербовки, что делать при подозрительных звонках и сообщениях. Кроме того, лектор даст конкретные рекомендации, как не стать жертвой мошенников и террористов в условиях современных гибридных угроз.
Максим Томилов расскажет и о правовой ответственности за вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность, а также за участие в ней.
Начало: 14:00 (местное время).
Формат: онлайн
Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.