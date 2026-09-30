Предлагают перерасчёт пенсии в большую сторону? Осторожно – это мошенники!
Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре предостерегает жителей региона от мошенников. Если вам позвонили и представились сотрудниками фонда, предложили пересчитать стаж и размер пенсии, спрашивают персональные данные или коды из смс – будьте бдительны! Это мошенники!
Цель мошенников — получить доступ к персональным данным человека. Важно помнить, что специалисты Отделения СФР по ХМАО-Югре никогда:
- не запрашивают данные паспорта, номер банковской карты, ПИН-код или пароль от личного кабинета на портале Госуслуг,
- не предлагают юридическую помощь с оформлением платных услуг по перерасчету пенсий или иных пособий,
- не предлагают перевести пенсию или пособия на «безопасный» счет.
Злоумышленники постоянно ищут новые способы обмана граждан, особенно представителей старшего поколения. Из-за этого пенсионеры часто сталкиваются с различными манипуляциями и становятся жертвами злоумышленников.
Не доверяйте сомнительным предложениям и ссылкам. Мошенники могут утверждать, что вам необходимо подать заявление или проверить свои выплаты через сторонние сервисы. Если перейти по ссылке или скачать приложение, личные данные окажутся в опасности.
Необходимую информацию можно получить только через официальные источники информации. Самая полная и безопасная информация о выплатах доступна на портале Госуслуг или на официальном сайте Социального фонда России.
Также с полезной информацией, которая поможет распознать мошенников и защитить себя и близких, можно ознакомиться здесь: https://sfr.gov.ru/projects/moshenniki_v_socialnom_sektore/?sortbydate=up.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный. Специалисты бесплатно предоставят необходимую информацию и помогут разобраться в ситуации.
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