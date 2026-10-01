В Югре мероприятия «Движения Первых» активно включаются в повестку колледжей и вузов
В Югре первичные отделения «Движения первых» активно развиваются на базе вузов, колледжей и учреждений дополнительного образования. За 2025–2026 учебный год в проектах Движения приняли участие более 2 000 студентов из 28 образовательных организаций округа.
Команда общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи запускает новые проекты и адаптирует форматы работы, чтобы каждый ребенок и подросток мог найти свое место в Движении и воспользоваться его возможностями.
Результаты этой работы, а также летнюю проектную деятельность организации обсудили на профильном заседании координационного совета при губернаторе Югры по взаимодействию с «Движением Первых».
В регионе действует свыше 600 первичных отделений «Движения Первых», в том числе 27 – на базе профессиональных образовательных организаций и 6 – на базе вузов.
По итогам 2025-2026 учебного года 20 команд первичных отделений Югры вошли в число 2 000 победителей Всероссийского конкурса первичных отделений «Движения Первых» и получили премии на общую сумму 4,8 миллиона рублей.
В их числе – Урайский политехнический колледж, получивший диплом III степени, премию в размере 200 тысяч рублей и благодарственное письмо председателя Правления Движения Первых Артура Орлова.
В Грантовом конкурсе «Движения Первых» в 2026 году победили 6 организаций из Югры с общим финансированием свыше 17 миллионов рублей.
По словам директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина крупнейший грант в размере 7,75 миллиона рублей получил СурГПУ на реализацию проекта «Эконаставники Первых: живые тропы Югры». Проект предусматривает подготовку 100 студентов‑ эконаставников, обучение 200 школьных учителей и создание 6 региональных экологических троп.
«Мощным стимулом для активистов, чтобы поступать в вузы региона, стала инициатива Совета Первых Югры, благодаря которой высшие учебные заведения округа начисляют абитуриентам до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за участие в проектах Движения Первых. Активность, начатая в школе, не просто продолжается в студенчестве - она дает реальный, измеримый результат при поступлении. Уже в этом году впервые активисты поступили в вузы Югры с дополнительными баллами, которые они получили за годы своей деятельности», - отметил Дренин.
В сентябре 2026 года в Ханты‑Мансийской государственной медицинской академии открылось первое вузовское брендированное пространство Движения на базе первичного отделения «Ритм», в который вошли 75 студентов‑медиков.
Первичные отделения Движения работают в 113 из 136 организаций дополнительного образования округа (более 80 %). Программы допобразования с интеграцией проектов Движения появятся в региональном навигаторе ГИС «Образование Югры» к концу 2026 года.
В летней проектной деятельности председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Светлана Омельченко особо отметила мероприятие для семейного сообщества «Родные-любимые», который прошел с 8 по 10 июля в Ханты-Мансийске. Участниками форума стал 81 человек. Семьи знакомились с основными направлениями деятельности Движения, участвовали в творческих мастер‑классах, лекциях с психологами, настольных и подвижных играх, а также совершили экскурсию в Кафедральный собор Воскресения Христова – главный православный храм Ханты‑Мансийска.
«Наши семьи доработали инициативу для реализации форума студенческих семей, и они очень гордятся тем, что их идеи воплотились в жизнь. Так же наши семьи выступают соорганизаторами наших региональных событий, как семейные дирекции, им нравится помогать нам и быть «за кулисами» больших мероприятий», - подчеркнула Светлана Омельченко.
«Движение Первых» в Югре также провело для семей региональный турслет. Мероприятие проходит уже третий год подряд. Традиционным партнером слета выступил региональный филиал фонда «Защитники Отечества».
«1 июля у нас прошел, уже тоже ставший традиционным, региональный фестиваль выпускников «Это юность моя!». Спасибо, Руслан Николаевич, что всегда разделяете с нами этот праздник, для выпускников это очень ценно и важно», - поблагодарила главу региона Светлана Омельченко.
Самой масштабной деятельностью Движения в летний период стало участие в летней оздоровительно кампании. Смены организуются как уровне региона, так и в муниципалитетах. Так, за прошедший летний период в Югре было реализовано 162 муниципальные смены Движения Первых с общим охватом 14 219 детей и 6 региональных смен с общим охватом 295 человек.
Региональные смены проходят на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори», этим летом были реализованы все запланированные смены по темам: Лидер, Спорт, Команда, Туризм, Совет Первых и Новый старт с Первыми. На одной из смен команда-участник «Зарницы 2.0» «РОСИЧ» проходила дополнительную подготовку по дисциплинам игры. Уже традиционной стала смена для детей, состоящих на различных видах профилактического учета и в трудной жизненной ситуации. Одним из наставников такой профильной смены «Новый старт с Первыми» стал участник СВО, ветеран боевых действий, выпускник проекта «Герои Югры» Денис Грибков из Нефтеюганска.
Дети проживали в палаточном лагере, участвовали в занятиях по начальной военной подготовке, тактической медицине, сборке и разборке автомата, масштабной игре «Зарница», обучались основам работы с беспилотными летательными аппаратами.
«Наша задача, как наставников из числа участников и ветеранов СВО, состояла не в том, чтобы просто занять детей на летней смене, а дать им безопасную среду, рассказать о военном деле, погрузить в патриотику и привить любовь к Родине. Ребята видели рядом взрослых, которые держат слово, умеют отвечать за себя и за команду и относятся к ним без ярлыков. Также на смене с детьми работал психолог: индивидуально и в группах. В первые дни многие подростки были закрыты, насторожены, кому-то было сложно принимать правила и спокойно общаться. К концу смены ребята стали гораздо активнее включаться в общие дела, проявлять взаимовыручку, брать ответственность, обращаться к взрослым за помощью», - рассказал Денис Грибков.
Он подчеркнул, что участники и ветераны СВО, прошедшие необходимый отбор и подготовку, могут стать в проекте не просто наставниками, а значимым примером, поддержкой для детей, состоящих на профилактических учетах, а также детей-сирот.
Несмотря на то, что лето кончилось, региональные смены Движения Первых продолжаются и в межсезонный период, до конца года пройдет еще 4 смены с общим охватом детей – 200 человек.
Также в этом году Движение запустило работу регионального корпуса вожатых Первых. Корпус пополняется ребятами, студентами и наставниками, которые готовы работать вожатыми. Впервые на летних сменах в этом году работали 6 активистов, которым исполнилось 18 лет. Ребята отметили, что деятельность вожатых помогла им плавно перейти из категории «участников», в «наставники».