В Мегионе запустили завод по переработке старых шин
В Мегионе начал работу специализированный завод по утилизации автомобильных шин. Горожане могут избавиться от ненужных покрышек с пользой для экологии: вторсырьё вернут в хозяйственный оборот и используют для производства востребованных материалов.
Из переработанных шин будут выпускать резиновую крошку — её применяют для обустройства безопасных покрытий на спортивных и детских площадках. Кроме того, материал пойдёт на изготовление добавок для асфальта и других полезных продуктов. Такой подход не только снижает нагрузку на полигоны, но и помогает благоустраивать город.
Условия сдачи шин максимально удобны для горожан: физические лица могут бесплатно сдать до четырёх покрышек. Для организаций и индивидуальных предпринимателей услуга предоставляется на возмездной основе — стоимость составляет от 8 до 10 тысяч рублей за тонну, сообщает РИЦ «Югра».
Представители администрации города призвали жителей не хранить старые покрышки, а сдавать их на переработку.
«Наведите порядок в гараже или на даче и внесите свой вклад в экологию муниципалитета. Давайте вместе сделаем Мегион чище и современнее!» — отметили в официальном канале администрации в «Максе».
Задать любые вопросы по сдаче шин можно по телефону +7 (982) 520‑50‑42.
Запуск завода — важный шаг для улучшения экологической обстановки в городе. Старые шины не только портят вид дворов, но и наносят серьёзный вред природе: в естественных условиях автомобильная покрышка разлагается до 150 лет. Теперь опасные отходы будут перерабатываться, а не накапливаться на придомовых территориях.