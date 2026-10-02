В Мегионе запустили завод по переработке старых шин

Пенсия по старости - это фундамент заботы о людях серебряного возраста, но система поддержки граждан старшего возраста гораздо шире. Сегодня 477 588 тысяч работающих и неработающих пенсионеров получают поддержку от Отделения Социального фонда России по ХМАО-Югре.